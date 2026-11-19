Cercetările arheologice au fost realizate în perioada 28 octombrie – 13 noiembrie 2026 de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, sub coordonarea arheologului Marius Ardeleanu, în imobilul cunoscut sub numele de Casa Iancu de Hunedoara sau Casa Elisabeta.

Clădirea se află în Piața Libertății, în Centrul Vechi al municipiului Baia Mare, și este cel mai vechi monument istoric din oraș clasat în categoria A.

Casa a fost construită în anul 1446, ca parte a vechiului domeniu medieval al voievodului Transilvaniei Iancu de Hunedoara, pentru soția sa, Elisabeta Szilágyi.

În cadrul cercetărilor au fost deschise șase suprafețe, pentru stabilirea stratigrafiei și înțelegerea structurii și modului în care au fost ridicate fundațiile clădirii în urmă cu aproape șase secole.

Arheologii au descoperit fragmente de ceramică, oase de animale și bucăți de cahle, care oferă indicii despre viața și evoluția clădirii de-a lungul timpului.

Cercetările reprezintă o etapă premergătoare restaurării monumentului istoric și le permit specialiștilor să documenteze istoria construcției, prin analiza vestigiilor descoperite.

„Aceste săpături nu au fost doar un pas obligatoriu înaintea restaurării, ci și o șansă unică pentru specialiști de a citi, strat cu strat, povestea nespusă a uneia dintre cele mai faimoase clădiri din Baia Mare”, transmit reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.