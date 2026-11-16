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Un spaniol a cumpărat o casă veche și a descoperit o biserică ascunsă în pereți. Descoperirea valorează peste un milion de euro

Un bărbat din Spania care voia să-și renoveze locuința a descoperit în spatele unui perete o fațadă monumentală, veche de aproximativ 500 de ani.
Un spaniol a cumpărat o casă veche și a descoperit o biserică ascunsă în pereți. Descoperirea valorează peste un milion de euro
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Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 08:56, Social
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Juan Francisco León Catena cumpărase o casă în centrul istoric al orașului Úbeda, din Andaluzia, scrie El Pais. În noiembrie 2016, în timp ce îndepărta tencuiala și zidăria împreună cu tatăl său, a dat peste o structură din piatră sculptată. Ceea ce părea inițial un fragment de construcție veche s-a dovedit a fi fațada bisericii fostului spital San Jorge, o instituție ale cărei origini datează din 1347.

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Monumentul are aproximativ 15 metri lățime și 11 metri înălțime. Monumentul are aproximativ 15 metri lățime și 11 metri înălțime. Fațada bisericii medievale a fost modificată în secolul al XVI-lea, după un proiect atribuit arhitectului renascentist Andrés de Vandelvira, lucrările fiind realizate de pietrarul Gonzalo Martínez de Alarcos.

O descoperire care a transformat renovarea într-un proces de zece ani

Experții în patrimoniu au descris fațada drept un exemplu arhitectural rar în Úbeda și au constatat că elementele sculptate s-au conservat într-o stare bună, în ciuda secolelor petrecute în interiorul clădirii. Pentru proprietar, însă, descoperirea a însemnat și imposibilitatea de a continua renovarea așa cum plănuise.

León Catena și familia sa au fost nevoiți să renunțe la proiectul inițial și să se mute într-o altă locuință din apropiere. Legislația spaniolă prevede recompense pentru descoperirea accidentală a unor bunuri de patrimoniu. Autoritățile regionale din Andaluzia au refuzat inițial să-i recunoască acest drept, invocând posibilitatea ca fațada să conțină un element heraldic deja protejat.

Fațada bisericii s-a conservat surprinzător de bine. Sursa foto: Youtube/canalsur

Instanța regională a considerat că argumentul nu fusese demonstrat. Ulterior, Tribunalul Suprem a pus capăt disputei privind dreptul la recompensă. Potrivit El País, comisia de evaluare a autorităților andaluze a calculat o recompensă de peste un milion de euro. Proprietarul a declarat ulterior pentru Cadena SER că suma de referință depășește 1,1 milioane de euro și ar putea ajunge la 1,5-1,6 milioane. Evaluarea nu era însă definitivă, iar banii nu fuseseră încasați.

Monumentul ar putea fi deschis publicului

Primăria din Úbeda și proprietarul au ajuns la un preacord pentru recuperarea și expunerea fațadei, potrivit postului local Cadena SER. Proiectul ar urma să înceapă cu demolarea unor porțiuni din clădirile care ascund monumentul, urmată de restaurarea structurii istorice. Autoritățile speră să înceapă lucrările înainte de sfârșitul anului 2026. Intervenția trebuie făcută cât mai repede. Un raport tehnic citat de presa spaniolă avertizează că infiltrațiile de apă din clădirile învecinate afectează lemnul și materialele de construcție, existând inclusiv riscul unor prăbușiri.

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