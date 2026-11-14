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Salonul Regal din Gara de Nord se redeschide pentru vizitatori. Care va fi programul

Salonul Regal din Gara de Nord din București se redeschide pentru vizitatori de luni, 16 noiembrie, după lucrări de igienizare și restaurare, a anunțat Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor.
Salonul Regal din Gara de Nord se redeschide pentru vizitatori. Care va fi programul
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
14 nov. 2026, 13:59, Social
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„De luni se redeschide pentru vizitatori Salonul Regal din Gara de Nord”, a transmis ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Salonul Regal va putea fi vizitat de luni până vineri, între orele 11:00 si 15:00.

Salonul Regal a fost închis temporar pentru lucrări de întreținere

Potrivit ministrului, în ultimele două săptămâni au fost efectuate lucrări de igienizare și restaurare a mobilierului, elementelor arhitecturale și obiectelor expuse care au suferit deteriorări.

„În ultimele două săptamâni, această incintă istorică a fost igienizată, iar mobilierul, elementele arhitecturale şi obiectele expuse, care au suferit deteriorări, au fost restaurate”, a precizat Ștefan Ovidiu Popa.

Ministrul a subliniat și necesitatea protejării patrimoniului istoric.

„Oamenii au dreptul să viziteze acest spatiu istoric, dar și obligația de a păstra integritatea lui, astfel încât el să poată fi admirat și de următoarele generații”, a adăugat acesta.

Închiderea temporară a Salonului Regal din Gara de Nord, pe 23 octombrie, a fost criticată de fostul ministru al Transporturilor, Radu Miruță.

În replică, CFR a explicat că măsura a fost necesară pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și pentru protejarea obiectelor de patrimoniu.

Salonul Regal a fost inaugurat în 1896, în timpul domniei regelui Carol I, fiind destinat primirii oficialilor de rang înalt și pentru călătoriile membrilor familiei regale.

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