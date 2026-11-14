Salonul Regal din Gara de Nord se redeschide pentru vizitatori. Care va fi programul

„De luni se redeschide pentru vizitatori Salonul Regal din Gara de Nord”, a transmis ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Salonul Regal va putea fi vizitat de luni până vineri, între orele 11:00 si 15:00.

Salonul Regal a fost închis temporar pentru lucrări de întreținere

Potrivit ministrului, în ultimele două săptămâni au fost efectuate lucrări de igienizare și restaurare a mobilierului, elementelor arhitecturale și obiectelor expuse care au suferit deteriorări.

„În ultimele două săptamâni, această incintă istorică a fost igienizată, iar mobilierul, elementele arhitecturale şi obiectele expuse, care au suferit deteriorări, au fost restaurate”, a precizat Ștefan Ovidiu Popa.

Ministrul a subliniat și necesitatea protejării patrimoniului istoric.

„Oamenii au dreptul să viziteze acest spatiu istoric, dar și obligația de a păstra integritatea lui, astfel încât el să poată fi admirat și de următoarele generații”, a adăugat acesta.

Închiderea temporară a Salonului Regal din Gara de Nord, pe 23 octombrie, a fost criticată de fostul ministru al Transporturilor, Radu Miruță.

În replică, CFR a explicat că măsura a fost necesară pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și pentru protejarea obiectelor de patrimoniu.

Salonul Regal a fost inaugurat în 1896, în timpul domniei regelui Carol I, fiind destinat primirii oficialilor de rang înalt și pentru călătoriile membrilor familiei regale.