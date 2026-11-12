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Vremea se schimbă radical în București. Diferență de 15 grade de la o zi la alta, anunță meteorologii

Bucureștenii vor avea parte de schimbări bruște ale vremii în următoarele zile. Temperaturile vor urca până la 25 de grade vineri, dar sâmbătă vor scădea cu aproximativ 15 grade.
Vremea se schimbă radical în București. Diferență de 15 grade de la o zi la alta, anunță meteorologii
Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
12 nov. 2026, 10:33, Știrile zilei
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o prognoză specială pentru București, valabilă în intervalul 12 noiembrie, ora 10.00 – 14 noiembrie, ora 20.00. Meteorologii anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, urmate de o răcire accentuată, ploi și intensificări ale vântului.

Joi, temperaturile ajung la 19 grade

Joi, vremea va continua să se încălzească în Capitală. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 19 grade Celsius, iar cerul va avea înnorări temporare.

În special în a doua parte a intervalului vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă se va situa între 8 și 11 grade.

Vineri, până la 25 de grade și posibile descărcări electrice

Vineri, bucureștenii vor avea parte de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-25 de grade Celsius, valori neobișnuite pentru mijlocul lunii noiembrie.

Cerul va fi variabil în timpul zilei, însă ulterior înnorările se vor accentua și va începe să plouă. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–20 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii anunță și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 40–50 km/h, iar temperatura minimă va coborî la 7–9 grade.

Sâmbătă, temperaturile scad cu 15 grade

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat în București. Temperatura maximă va ajunge la doar 9–10 grade Celsius, cu aproximativ 15 grade mai puțin decât vineri.

Cerul va fi noros și va ploua slab temporar. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă vor fi, în general, de 3–5 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab și moderat.

Prognoza va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, inclusiv prin avertizări de vreme severă imediată, precizează ANM.

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