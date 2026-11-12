„Trebuie să merg acasă”. Fostul puști de aur al Romei a părăsit naționala Italiei înaintea meciului cu Franța

„Scuzați-mă, trebuie să merg acasă.” Cu această frază și-a luat Zaniolo rămas-bun de la colegi, de la selecționerul Roberto Mancini și de la staff. Așa a început dimineața de marți în care Zaniolo a părăsit naționala Italiei, la Coverciano, scrie Il Fatto Quotidiano.

Un anunț fără explicații

Federația italiană a comunicat doar că jucătorul pleacă din cantonament „din motive personale”, fără alte detalii. A precizat că nu e vorba de o problemă fizică.

Seara, după o zi de speculații, Zaniolo a vorbit el însuși, într-un story pe Instagram: „Să plec de la Coverciano nu a fost ușor, dar am luat această decizie din motive strict personale. Să îmbrac tricoul albastru este mereu un motiv de mândrie. Mulțumesc antrenorului, staff-ului și colegilor pentru sprijin.”

Apoi a adresat o rugăminte: „Cer doar să-mi fie respectată viața privată, fără să se dea crezare unor reconstituiri care nu mă reprezintă”.

La final a adăugat că poartă tricoul naționalei în inimă și că va munci în fiecare zi ca să-l îmbrace din nou.

A doua plecare în două luni

Pentru numărul 10 al lui Udinese, revenirea la națională se amână încă o dată. În septembrie, Zaniolo fusese convocat, dar a părăsit cantonamentul după ce i-a reapărut întinderea la coapsa dreaptă de la începutul campionatului.

Zaniolo lipsește de la Italia – Franța, joi seară, pe San Siro, și de la Belgia – Italia, duminică, la Bruxelles. Presa italiană scrie că Sebastiano Esposito ar urma să-i ia locul în atac, pe partea dreaptă.