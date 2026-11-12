Absență uriașă. Mbappé ratează meciul cu Italia, iar Franța vine la Milano fără căpitan

Kylian Mbappé nu a ieșit pe teren la antrenamentul de miercuri. În timp ce colegii lui se pregăteau, a lucrat separat, cu medicii și kinetoterapeuții naționalei. Câteva ore mai târziu, la conferința de presă de la Milano, Zidane a confirmat ce se bănuia deja: Mbappé ratează meciul cu Italia, potrivit beIN Sports și presei franceze.

„A simțit o mică durere”

„Va lipsi mâine, a simțit o mică durere și nu vom risca deloc. Sunt lucruri regretabile, să pierzi jucători, dar fac parte din joc”, a declarat Zidane. Selecționerul a adăugat că îl vede pe Mbappé în formă și speră să-l poată folosi duminică.

L’Équipe a scris că atacantul lui Real Madrid are o durere la mușchii posteriori ai coapsei. Problema nu ar fi gravă, dar staff-ul francez a preferat să nu riște.

Nu e prima neplăcere din această toamnă. În septembrie, la debutul lui Zidane pe banca Franței, Mbappé a marcat golul victoriei cu Turcia și apoi a ieșit de pe teren cu o problemă la genunchiul stâng. Din cauza ei a ratat următoarele trei meciuri ale naționalei.

Franța plină de absențe

Lipsa căpitanului vine peste o listă lungă de indisponibili. Ousmane Dembélé și Marcus Thuram lipsesc, iar Aurélien Tchouaméni a părăsit cantonamentul din cauza unor probleme fizice și s-a întors la Madrid pentru recuperare. În locul lui Mbappé a fost convocat Senny Mayulu.

Presa spaniolă scrie că Real Madrid rămâne calm, dar urmărește atent evoluția jucătorului.

Antrenorul Italiei, Roberto Mancini, nu s-a bucurat prea tare de veste: „Întotdeauna e greu să joci cu adversari de calitatea Franței, trebuie să ne gândim la noi”.

Italia–Franța se joacă joi, de la 21:45, ora României, pe San Siro, stadionul pe care Zidane l-a cunoscut bine ca jucător. Franța conduce grupa, cu trei victorii și un egal în patru meciuri. Mbappé rămâne cu lotul și țintește partida de duminică, 15 noiembrie, cu Turcia, de la Bordeaux.