Profeția lui Soros de acum 12 ani despre economiile Spaniei și ale Franței s-a adeverit: Cine este „adevăratul om bolnav al Europei” 

În mai 2014, când Spania încă resimțea puternic efectele crizei financiare, avea o datorie publică aparent imposibil de gestionat și o rată a șomajului de peste 20%, Franța se bucura de o reputație economică mult mai solidă.

Economia franceză îmbina un stat social considerat de succes cu firme competitive, care păreau capabile să vândă în străinătate tot ceea ce produceau, la orice preț și fără prea mult efort (modul în care Franța și francezii își promovează produsele ar trebui studiat la cursurile de economie), notează elEconomista.

Cu toate acestea, George Soros a lansat atunci un avertisment care părea să contrazică această imagine. Investitorul miliardar a indicat direct Franța drept cea mai mare problemă economică a Europei și a susținut că Spania se descurcă mai bine. CITEȘTE articolul complet pe MEDIAFAX SPANIA.