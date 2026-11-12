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Profeția lui Soros de acum 12 ani despre economiile Spaniei și ale Franței s-a adeverit: Cine este „adevăratul om bolnav al Europei” 

George Soros indica încă din 2014 Franța drept economia bolnavă a Europei. Astăzi, Spania crește de trei ori mai rapid, are o datorie publică mai mică și plătește dobânzi mai reduse. În acelaști timp, incapacitatea Franței de a face reformele necesare îi frânează economia.
Profeția lui Soros de acum 12 ani despre economiile Spaniei și ale Franței s-a adeverit: Cine este „adevăratul om bolnav al Europei” 
Mădălina Dinu
12 nov. 2026, 10:30, Știri externe
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În mai 2014, când Spania încă resimțea puternic efectele crizei financiare, avea o datorie publică aparent imposibil de gestionat și o rată a șomajului de peste 20%, Franța se bucura de o reputație economică mult mai solidă.

Economia franceză îmbina un stat social considerat de succes cu firme competitive, care păreau capabile să vândă în străinătate tot ceea ce produceau, la orice preț și fără prea mult efort (modul în care Franța și francezii își promovează produsele ar trebui studiat la cursurile de economie), notează elEconomista.

Cu toate acestea, George Soros a lansat atunci un avertisment care părea să contrazică această imagine. Investitorul miliardar a indicat direct Franța drept cea mai mare problemă economică a Europei și a susținut că Spania se descurcă mai bine. CITEȘTE articolul complet pe MEDIAFAX SPANIA.

 

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