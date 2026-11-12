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Atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg. Un colonel rus a fost ucis

Un militar rus de rang înalt a murit joi dimineață la Sankt Petersburg, după ce mașina în care se afla a explodat. Deși autoritățile nu au anunțat numele și gradul militarului, presa locală relatează că ar fi vorba despre un colonel din cadrul Forțelor Aeriene.
Atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg. Un colonel rus a fost ucis
Sursa foto: Clash Report
Radu Mocanu
12 nov. 2026, 09:26, Știri externe
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Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal pentru omor după ce un militar și-a pierdut viața în urma exploziei unui autoturism pe șoseaua Kolpinskoye, în districtul Pușkinski din Sankt Petersburg, joi dimineață, relatează Clash Report

Victima era colonel în cadrul Armatei a 6-a a Forțelor Aeriene și de Apărare Aeriană, îndeplinind funcția de navigator-șef al armatei, au transmis mai multe publicații locale, fără să dezvăluie identitatea acestuia. 

Martorii au declarat că deflagrația, provocată de un dispozitiv exploziv amplasat sub vehicul și detonat de la distanță,  a avut loc în jurul orei 07:00. 

În urma exploziei există o singură victimă, întrucât imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că ofițerul a ieșit singur dintr-o clădire înainte ca dispozitivul să explodeze. 

Serviciile de securitate îl caută pe suspectul care ar fi plasat dispozitivul exploziv improvizat, potrivit Fontanka. Anchetatorii, polițiștii și geniștii au izolat perimetrul, iar traficul pe șosea a fost oprit. 

Atentatul de joi este al doilea atac aproape identic produs în Sankt Petersburg. La 27 august, o altă mașină a explodat pe aceeași șosea, ucigând un locotenent-colonel din cadrul forțelor aeriene și de apărare aeriană și rănind-o pe soția acestuia.  

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