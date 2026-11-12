Atentat cu mașină-capcană la Sankt Petersburg. Un colonel rus a fost ucis

Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un dosar penal pentru omor după ce un militar și-a pierdut viața în urma exploziei unui autoturism pe șoseaua Kolpinskoye, în districtul Pușkinski din Sankt Petersburg, joi dimineață, relatează Clash Report.

Victima era colonel în cadrul Armatei a 6-a a Forțelor Aeriene și de Apărare Aeriană, îndeplinind funcția de navigator-șef al armatei, au transmis mai multe publicații locale, fără să dezvăluie identitatea acestuia.

NEW: A car bomb killed an unnamed Russian colonel, reportedly the chief navigator of the 6th Air Force and Air Defense Army, in Shushary settlement of St. Petersburg earlier today. An explosive device attached under his vehicle was remotely detonated on Kolpinskoye Highway as he drove out of a residential courtyard. He died at the scene. It is the second near-identical under-car bombing of a senior Air Force/Air Defense officer in the same area in under three months. — Clash Report (@clashreport) November 12, 2026

Martorii au declarat că deflagrația, provocată de un dispozitiv exploziv amplasat sub vehicul și detonat de la distanță, a avut loc în jurul orei 07:00.

În urma exploziei există o singură victimă, întrucât imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că ofițerul a ieșit singur dintr-o clădire înainte ca dispozitivul să explodeze.

Serviciile de securitate îl caută pe suspectul care ar fi plasat dispozitivul exploziv improvizat, potrivit Fontanka. Anchetatorii, polițiștii și geniștii au izolat perimetrul, iar traficul pe șosea a fost oprit.

Atentatul de joi este al doilea atac aproape identic produs în Sankt Petersburg. La 27 august, o altă mașină a explodat pe aceeași șosea, ucigând un locotenent-colonel din cadrul forțelor aeriene și de apărare aeriană și rănind-o pe soția acestuia.