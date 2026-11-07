Nouă „pereche de ochi” pentru Marea Britanie. Țara a lansat un satelit pentru recunoașterea activității militare la nivel mondial

Lansarea satelitului, numit Titania, a fost anunțată de Ministerul Apărării al Marii Britanii.

Potrivit The Independent, satelitul cântărește 100 de kilograme și are dimensiunea unei mașini de spălat.

Misiunea urmează desfășurării unei nave spațiale comparabile, Tyche, cu doi ani în urmă.

Titania va face parte dintr-o rețea mai largă de sateliți militari britanici, fabricați de firme britanice și supravegheați de Comandamentul Spațial al Marii Britanii.

Ministerul Apărării a anunțat, de asemenea, că testează noi senzori tereștri avansați în trei locații din întreaga lume, în cadrul Proiectului Inaros, pentru monitorizarea spațiului.

Secretarul Apărării, Wes Streeting, a declarat că „noua eră spațială a sosit. Spațiul stă la baza a tot, de la prognozele meteo și tranzacțiile financiare până la sistemele de navigație prin satelit și conexiunile de telefonie mobilă și este esențial pentru securitatea noastră națională și operațiunile militare”.

„Faptul că Titania este acum pe orbită și că Proiectul Inaros intensifică modul în care ne supraveghem sateliții înseamnă că putem detecta amenințările mai devreme, ceea ce face ca Regatul Unit să fie mai sigur”, a adăugat acesta.

Potrivit lui Streeting, această inițiativă a costat peste 3 miliarde de lire sterline.

„Vom monitoriza acești sateliți vitali folosind tehnologie de ultimă generație în întreaga lume, inclusiv senzorii noștri Inaros – pentru a ne asigura că Forțele noastre Armate pot lupta și câștiga oriunde s-ar afla”, a transmis șeful Mareșalului Aerian Sir Harv Smyth, șeful Statului Major al Aerului, conform sursei citate.