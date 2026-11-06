Prima pagină » Știrile zilei » Prințul Harry face apel după ce a pierdut procesul cu Daily Mail, invocând o „decizie fără precedent”

Prințul Harry face apel după ce a pierdut procesul cu Daily Mail, invocând o „decizie fără precedent”

Prințul Harry, cântărețul Sir Elton John și actrița Elizabeth Hurley, precum și alte trei persoane, au făcut apel după ce au pierdut procesul cu Daily Mail privind încălcarea vieții private. Purtătorul de cuvânt al acestora a spus că reclamă o „decizie fără precedent”.
Prințul Harry face apel după ce a pierdut procesul cu Daily Mail, invocând o „decizie fără precedent”
Sursa: Hepta
Ioana Târziu
06 nov. 2026, 22:41, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry, cântărețul Sir Elton John și actrița Elizabeth Hurley s-au numărat printre cei care se confruntă cu cheltuieli de judecată comune de până la 34,5 milioane de lire sterline, după ce instanța a decis în iulie că nu au reușit să dovedească acuzațiile de colectare ilegală de informații la adresa Daily Mail.

Potrivit BBC, Associated Newspapers Limited a negat vehement acuzațiile, care au fost audiate într-un proces de 11 săptămâni la Londra, încheiat cu respingerea tuturor acuzațiilor

La acea vreme, un purtător de cuvânt al editurii a descris decizia drept o „victorie covârșitoare pentru Daily Mail și jurnaliștii săi”.

Ducele de Sussex a depus mărturie în timpul audierii civile și a susținut că detaliile apărute în 14 articole despre el dovedeau „în mod clar” că jurnaliștii ascultau apelurile telefonice.

Cu toate acestea, un judecător al Înaltei Curți a declarat că nu a reușit să dovedească încălcarea vieții private.

Vineri, un purtător de cuvânt al celor cinci reclamanți  a declarat că aceștia au depus cereri la Curtea de Apel, pentru a obține permisiunea de a contesta hotărârile judecătorești.

Declarația menționează că apelul planificat se referă atât la respingerea cererilor judecătorului, cât și la o hotărâre ulterioară privind despăgubirea.

Purtătorul de cuvânt a declarat că „reclamanții nu sunt de acord cu aceste decizii fără precedent, pe care le consideră a fi viciate din punct de vedere juridic și factual”, potrivit sursei citate.

În august, la o lună după pronunțarea sentinței, judecătorul a decis că acesta este un caz rar în care reclamanții trebuie să plătească mult mai mult decât cheltuielile de judecată convenite înainte de proces.

De asemenea, el a decis la momentul respectiv ca reclamanții să efectueze o plată inițială de 9,54 milioane de lire sterline, în timp ce se calcula totalul final.

Recomandarea video

CSM i-a sancționat pe judecătorii care l-au băgat la închisoare pe fostul ministru Daniel Chițoiu / Chițoiu omorâse doi oameni cu mașina
G4Media
De la jucătorul „verde”, la Olguța si sărutul pasional de la VIP » Fotoreporterul GSP a surprins cadre spectaculoase în Bănie
GSP.ro
Iau amendă dacă organizez o zi de naștere în curtea casei mele? Ce spune Legea nr. 61/1991
Gandul
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Cancan
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Prosport
Ce a stat în spatele scăderilor de pe Wall Street și de ce panica din tehnologie nu anunță o apocalipsă pe burse
Libertatea
De ce are Regele Charles degetele atât de umflate? Ce ascunde „boala degetelor de cârnați”
CSID
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Promotor