Prințul Harry face apel după ce a pierdut procesul cu Daily Mail, invocând o „decizie fără precedent”

Prințul Harry, cântărețul Sir Elton John și actrița Elizabeth Hurley s-au numărat printre cei care se confruntă cu cheltuieli de judecată comune de până la 34,5 milioane de lire sterline, după ce instanța a decis în iulie că nu au reușit să dovedească acuzațiile de colectare ilegală de informații la adresa Daily Mail.

Potrivit BBC, Associated Newspapers Limited a negat vehement acuzațiile, care au fost audiate într-un proces de 11 săptămâni la Londra, încheiat cu respingerea tuturor acuzațiilor

La acea vreme, un purtător de cuvânt al editurii a descris decizia drept o „victorie covârșitoare pentru Daily Mail și jurnaliștii săi”.

Ducele de Sussex a depus mărturie în timpul audierii civile și a susținut că detaliile apărute în 14 articole despre el dovedeau „în mod clar” că jurnaliștii ascultau apelurile telefonice.

Cu toate acestea, un judecător al Înaltei Curți a declarat că nu a reușit să dovedească încălcarea vieții private.

Vineri, un purtător de cuvânt al celor cinci reclamanți a declarat că aceștia au depus cereri la Curtea de Apel, pentru a obține permisiunea de a contesta hotărârile judecătorești.

Declarația menționează că apelul planificat se referă atât la respingerea cererilor judecătorului, cât și la o hotărâre ulterioară privind despăgubirea.

Purtătorul de cuvânt a declarat că „reclamanții nu sunt de acord cu aceste decizii fără precedent, pe care le consideră a fi viciate din punct de vedere juridic și factual”, potrivit sursei citate.

În august, la o lună după pronunțarea sentinței, judecătorul a decis că acesta este un caz rar în care reclamanții trebuie să plătească mult mai mult decât cheltuielile de judecată convenite înainte de proces.

De asemenea, el a decis la momentul respectiv ca reclamanții să efectueze o plată inițială de 9,54 milioane de lire sterline, în timp ce se calcula totalul final.