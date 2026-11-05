Fost negociator pentru Brexit: Marea Britanie s-ar putea întoarce în UE fără a adopta euro. Care sunt condițiile impuse

Într-un interviu pentru Sky News, Michel Barnier, negociatorul-șef al Bruxelles-ului pentru Brexit, a declarat că Marea Britanie ar putea să se reîntoarcă în UE fără a fi nevoită să adopte euro ca monedă națională. Totuși, trebuie să îndeplinească două condiții: libera circulație și aderarea la piața unică.

„Este perfect posibil să se inițieze o astfel de negociere [privind reîntoarcerea în UE] fără niciun fel de obligație de a adopta euro (…) Ceea ce este și rămâne însă nenegociabil este condiția aderării la piața unică. Nu există nicio negociere posibilă. Nu se poate negocia niciun fel de selecție arbitrară sau o piață unică «à la carte». Marea Britanie cunoaște foarte bine condițiile necesare pentru a face parte și pentru a se reintegra în piața unică și în uniunea vamală”, a spus Barnier în interviul pentru Sky News.

Aderarea la piața unică ar presupune acceptarea liberei circulații a persoanelor, inclusiv libera circulație a mărfurilor, serviciilor și capitalurilor.

„În ceea ce privește libera circulație, nu pot decât să repet că cele patru libertăți sunt interconectate și nu sunt negociabile”, a declarat Barnier.

Premierul britanic își dorește ca Regatul Unit să revină în UE în timpul vieții sale

Recent, premierul britanic Andy Burnham a declarat că și-ar dori ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană în timpul vieții sale, relansând dezbaterea privind Brexitul. Totuși, el a subliniat că decizia aparține, în cele din urmă, populației.

„În timpul vieții mele, mi-ar plăcea să văd acest lucru întâmplându-se, dar nu voi trece înaintea publicului și nu îmi voi impune propriile convingeri”, a declarat Burnham luna trecută.

El susține că ieșirea din blocul comunitar nu a produs rezultatele promise și că economia britanică a fost slăbită, însă a precizat că nu propune revenirea la UE în actualul mandat parlamentar.

Un sondaj citat de publicația The Independent arată că 56% dintre britanici ar vota pentru revenirea Regatului Unit în UE, în creștere cu patru puncte procentuale față de luna mai. Cei mai mulți respondenți consideră că revenirea în UE ar avea efecte pozitive asupra economiei britanice (54%) și securității naționale (53%).