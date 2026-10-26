Premierul Marii Britanii spune că își dorește ca Regatul Unit să revină în UE în timpul vieții sale

Andy Burnham susține că ieșirea din blocul comunitar nu a produs rezultatele promise și că economia britanică a fost slăbită, însă a precizat că nu propune revenirea la UE în actualul mandat parlamentar.

Andy Burnham: „Aș vrea să văd acest lucru întâmplându-se în timpul vieții mele”

Întrebat despre posibilitatea revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană, Andy Burnham a afirmat, într-un interviu acordat emisiunii „Good Morning Britain” de la ITV, că și-ar dori ca acest lucru să se întâmple, dar că decizia trebuie să aparțină populației.

„În timpul vieții mele, mi-ar plăcea să văd acest lucru întâmplându-se, dar nu voi trece înaintea publicului și nu îmi voi impune propriile convingeri”, a declarat Burnham, citat de The Independent.

Acesta a susținut că, după aproape un deceniu de la Brexit, rezultatele nu corespund așteptărilor prezentate în momentul retragerii din UE. În opinia sa, forma în care s-a produs ieșirea din blocul comunitar a afectat economia britanică.

Burnham a subliniat însă că nu propune revenirea în Uniunea Europeană în actualul mandat parlamentar și că nu intenționează să organizeze un nou referendum în această perioadă.

Critici privind imigrația și controlul frontierelor

Unul dintre argumentele invocate de Burnham în dezbaterea privind Brexitul este situația imigrației. Acesta a afirmat că Marea Britanie ar avea în prezent un control mai slab în anumite privințe și a legat criza traversărilor ilegale ale Canalului Mânecii cu ambarcațiuni mici de dificultățile privind returnarea persoanelor.

„Nu cred că lucrurile au evoluat așa cum se spunea la momentul respectiv, în special în ceea ce privește imigrația”, a declarat el.

Burnham a adăugat că actualul acord cu Uniunea Europeană nu este suficient de bun pentru Marea Britanie și că dorește să conducă o discuție despre modalitățile prin care relația cu Bruxelles-ul ar putea fi îmbunătățită.

Fără schimbări în actualul mandat parlamentar

Deși a redeschis discuția despre o eventuală revenire în UE, Burnham a afirmat că va respecta angajamentele electorale ale Partidului Laburist pentru actualul mandat.

Acestea includ menținerea liniilor roșii stabilite de premierul Keir Starmer: fără revenirea la libera circulație a persoanelor și fără reintegrarea în piața unică sau în uniunea vamală a UE.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă, Burnham a sugerat totuși că revenirea la libera circulație ar putea fi discutată în perspectiva viitorului program electoral al laburiștilor.

El a respins, de asemenea, speculațiile potrivit cărora ar putea convoca alegeri generale anticipate pentru a obține un mandat propriu și pentru a prezenta alegătorilor propuneri privind relația cu Uniunea Europeană.

Brexitul, din nou în centrul dezbaterii politice

Declarațiile lui Andy Burnham reprezintă o nouă intervenție în dezbaterea britanică privind consecințele Brexitului. De această dată, el a abordat subiectul în calitate de prim-ministru, afirmând că viitorul relației cu Uniunea Europeană trebuie decis de cetățeni.

Burnham a insistat că nu intenționează să impună o schimbare înainte ca publicul să fie pregătit să o susțină, dar a susținut că Marea Britanie trebuie să analizeze dacă actualele relații cu blocul comunitar servesc suficient de bine interesele țării.