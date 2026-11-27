Strategul politic Peter Wilding, cunoscut ca fiind cel care a rostit pentru prima dată termenul „Brexit”, spune acum că este prea devreme pentru sloganuri privind un viitor referendum, însă consideră că termene precum „Breturn” și „Brejoin” ar avea potențialul de a intra în dicționare.

„Dacă căutați ceva captivant, există câteva opțiuni: «Let’s Breturn» sau «Brejoin». Dar, de fapt, Burnham nu vrea să se întoarcă în trecut, ci vrea să privească spre viitor, iar figurile și argumentele din 2016 vor fi lăsate deoparte”, a spus Wilding.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat POLITICO. Acolo, consultantul de la Bruxelles a susținut că peisajul politic s-a schimbat din 2016, atunci când britanicii au votat în favoarea ieșirii din UE, iar noua retorică pro-aderare va trebui să se adapteze.

Ar putea Marea Britanie să revină în UE?

Premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a redeschis subiectul aderării la Uniunea Europeană. Susținători din ambele tabere s-au regrupat, în vederea unei potențiale confruntări privind apartenența la UE.

De la preluarea mandatului, prim-ministrul a susținut că Brexit-ul nu ar fi avut efectele așteptate, în timp ce pregătește strângerea legăturilor cu europenii. Burnham a declarat că speră ca țara sa să se reîntoarcă în UE cât timp este premier.

Oficialul a mai declarat că acest lucru nu ar fi posibil fără un referendum.