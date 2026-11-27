Demersurile ar fi vizat două dintre cele cinci țări care au fondat OPEC în 1960 și ar fi reprezentat o provocare directă la adresa organizației, criticată în repetate rânduri de Donald Trump pentru influența asupra prețurilor petrolului.

Potrivit celor zece surse citate de Reuters, oficialii americani urmăreau să încurajeze creșterea producției de petrol și investițiile companiilor americane în cele două state, fără ca deciziile OPEC privind limitarea producției să le afecteze planurile.

Arabia Saudită ar fi intervenit pentru a opri presiunile asupra Venezuelei

În cazul Venezuelei, presiunile Washingtonului ar fi mers atât de departe încât prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman ar fi intervenit în vara acestui an pentru a convinge administrația Trump să nu insiste asupra retragerii țării din organizație.

După înlăturarea lui Nicolas Maduro în ianuarie, Departamentul de Stat american ar fi început discuții cu reprezentanți ai guvernului venezuelean privind posibilitatea părăsirii OPEC.

Donald Trump își dorea ca marile companii petroliere americane să contribuie la relansarea producției Venezuelei, iar Washingtonul considera că politicile OPEC ar putea împiedica acest obiectiv.

În august, Trump a declarat că decizia de a părăsi organizația aparține Venezuelei.

Irakul a luat în calcul retragerea, dar Ministerul Petrolului s-a opus

În cazul Irakului, oficialii americani ar fi discutat cu premierul Ali Faleh al-Zaidi despre posibilitatea retragerii țării din OPEC, în contextul în care Exxon Mobil și Chevron pregăteau noi investiții importante în sectorul petrolier irakian.

Premierul ar fi ridicat ulterior subiectul într-o ședință guvernamentală din această vară. Ministerul Petrolului s-ar fi opus însă ideii și l-ar fi convins să mențină țara în organizație, luând în calcul, în schimb, solicitarea unei cote de producție mai mari.

Subiectul ar putea reveni în discuție, întrucât unele facțiuni din coaliția de guvernare irakiană susțin retragerea atât din OPEC, cât și din alianța OPEC+, pe care o consideră dominată de Arabia Saudită și Rusia.

Spre deosebire de cazul Venezuelei, nu există indicii că Washingtonul ar fi încercat să blocheze plata cotizației Irakului.

SUA ar fi blocat plata cotizației Venezuelei

Unul dintre cele mai neobișnuite demersuri ale administrației Trump ar fi vizat chiar plata contribuției anuale a Venezuelei la bugetul OPEC.

Cotizațiile, în valoare de aproximativ 2,8 milioane de euro pentru fiecare stat membru, sunt folosite pentru salariile angajaților, cercetare și deplasările Secretariatului organizației, cu sediul la Viena.

Washingtonul ar fi considerat că banii Venezuelei ar putea fi utilizați pentru alte priorități, potrivit unei surse familiarizate cu relația țării sud-americane cu OPEC.

Statele Unite controlează accesul Venezuelei la fondurile statului, după îndepărtarea lui Maduro, prin intermediul unui cont administrat sub control american.

Departamentul de Stat nu a răspuns direct întrebărilor Reuters privind blocarea plății, dar a confirmat că Washingtonul analizează solicitările de utilizare a fondurilor guvernamentale venezuelene și decide asupra cheltuielilor permise.

OPEC nu intenționează să excludă Venezuela pentru neplata cotizației, potrivit unor surse din cadrul organizației.

OPEC pierde teren pe piața mondială a petrolului

Presiunile americane vin într-un moment dificil pentru organizație, care a pierdut deja patru membri din 2019. Emiratele Arabe Unite și-au anunțat retragerea în acest an, în timp ce Angola, Ecuador și Qatar au părăsit organizația în 2024, 2020 și, respectiv, 2019.

„Riscul fragmentării OPEC este în creștere”, a declarat Dan Alamariu, strateg geopolitic-șef la Alpine Macro.

Fondată în septembrie 1960, la Bagdad, de Irak, Iran, Arabia Saudită, Kuweit și Venezuela, organizația numără în prezent 11 membri și colaborează cu alte state producătoare de petrol prin alianța OPEC+, din care face parte și Rusia.

Între timp, Statele Unite au devenit cel mai mare producător de petrol din lume, transformându-se dintr-un cumpărător important într-un competitor direct al statelor OPEC.

În plus, administrația Trump ar fi folosit și în cazul Irakului controlul asupra veniturilor petroliere ca instrument de presiune politică. Banii obținuți din exporturile de petrol irakian continuă să tranziteze un cont de la Rezerva Federală din New York, structură instituită după invazia americană din 2003.

În acest an, Washingtonul ar fi amenințat că va bloca accesul Irakului la veniturile din petrol dacă Bagdadul nu reduce influența Iranului asupra guvernului său.