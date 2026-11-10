Administrația Trump refuză verificarea ONU privind drepturile omului. Organizațiile internaționale denunță abuzuri fără precedent

Hotărârea Washingtonului a atras criticile organizațiilor pentru drepturile civile, care avertizează asupra unei deteriorări fără precedent în ultimele decenii.

Washingtonul boicotează pentru al doilea an consecutiv evaluarea ONU

Administrația americană nu va participa la procedura de evaluare periodică a respectării drepturilor omului, organizată sub egida Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, relatează Reuters.

Este al doilea an consecutiv în care Statele Unite refuză să participe la propria evaluare, după ce Washingtonul s-a distanțat, anul trecut, de Consiliul ONU, invocând presupusa atitudine părtinitoare a instituției împotriva Israelului.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a explicat că participarea americană ar echivala cu legitimarea activității Consiliului, pe care Washingtonul îl acuză că promovează o retorică antiamericană și că nu respectă valorile pe care pretinde că le apără.

Reprezentantul diplomației americane nu a răspuns însă acuzațiilor referitoare la situația drepturilor omului din Statele Unite.

Potrivit unui proiect de document ONU și unor surse diplomatice, absența delegației americane ar putea determina amânarea evaluării până în ianuarie.

Avortul, pedeapsa cu moartea și deportările, printre temele evaluării

Procedura cunoscută drept Evaluarea Periodică Universală (UPR) presupune analizarea, la intervale regulate, a situației drepturilor omului în toate cele 193 de state membre ONU.

Fiecare țară trebuie să prezinte un raport, iar celelalte state pot formula întrebări și recomandări, care nu au caracter obligatoriu.

Documentele ONU arată că, în cazul Statelor Unite, delegațiile participante intenționau să abordeze inclusiv dreptul la avort și aplicarea pedepsei capitale.

Organizațiile neguvernamentale americane și internaționale au transmis aproape 200 de contribuții scrise, referitoare la probleme precum imigrația și discriminarea rasială.

Experții independenți desemnați de Consiliul ONU au criticat anterior anumite politici americane, inclusiv deportările migranților. Washingtonul susține că aceste măsuri respectă legislația națională privind imigrația.

Organizațiile pentru drepturile omului denunță deteriorarea libertăților civile

Jamil Dakwar, reprezentant al American Civil Liberties Union (ACLU), a declarat la Geneva că Statele Unite se confruntă cu atacuri asupra drepturilor fundamentale și libertăților civile de o amploare nemaiîntâlnită de generații.

Printre activiștii care solicită o reacție a ONU se numără și Noor Abdalla, soția activistului studențesc propalestinian Mahmoud Khalil, care a fost plasat anul trecut în detenție în cadrul procedurilor de imigrație.

Aceasta a cerut Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, să organizeze cât mai curând o informare privind situația din Statele Unite, chiar și în absența reprezentanților americani.

Abdalla a avertizat că lipsa mecanismelor de responsabilizare poate încuraja abuzurile din partea unor guverne puternice.

Diplomații ONU evită o confruntare directă cu Washingtonul

În această lună, 14 state sunt programate să participe la mecanismul de evaluare de la Geneva.

Spre deosebire de actuala poziție a administrației Trump, Statele Unite au transmis un raport în cadrul aceleiași proceduri în timpul primului mandat prezidențial al acestuia.

Surse diplomatice citate de Reuters consideră însă puțin probabilă o reacție fermă împotriva Washingtonului, întrucât numeroase state evită o confruntare directă cu administrația americană.

Potrivit unui diplomat, abordarea preferată este menținerea posibilității ca Statele Unite să revină la procedura de evaluare peste doi ani.