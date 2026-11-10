India se oferă să medieze redeschiderea coridoarelor pentru cerealele ucrainene din Marea Neagră. Discuție între Modi și Zelenski

Cei doi lideri au discutat luni, 9 noiembrie, în condițiile în care Ucraina și Rusia se pregăteau pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite, potrivit Reuters. Zelenski a transmis că India și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la restabilirea coridoarelor prin care Ucraina își exportă cerealele pe Marea Neagră.

Aceste rute au fost afectate de atacurile rusești asupra infrastructurii portuare și logistice. Funcționarea lor este importantă pentru economia ucraineană și pentru aprovizionarea piețelor externe. Anunțul nu înseamnă însă că cele două țări au ajuns la un acord privind redeschiderea sau protejarea rutelor maritime. Deocamdată nu au fost prezentate alte detalii despre forma pe care ar putea-o lua medierea indiană.

Zelenski: Modi i-a transmis lui Putin că este timpul să încheie războiul

Președintele ucrainean a declarat că premierul indian a susținut în repetate rânduri necesitatea opririi conflictului. „Premierul a spus de mai multe ori, inclusiv direct liderului rus, că acum este momentul să pună capăt războiului, nu să îl continue”, a scris Zelenski pe platforma X, după convorbire. India menține relații diplomatice și economice cu Rusia, dar discută și cu Ucraina despre posibilitățile unei soluții negociate.

I spoke with Prime Minister of India Narendra Modi @narendramodi and briefed him on the latest diplomatic developments. We are actively preparing on every item on the agenda for the meeting in Abu Dhabi. Ukraine has always taken a constructive approach, and Russia must show the same readiness to de-escalate. The Prime Minister has said more than once, including directly to the Russian leader, that now is the time to end the war, not to continue it. It is important that India identify what steps it can take and what dialogue it can pursue with other leaders to help bring the war to an end. Food security could be one such area. We discussed Russia’s blocking of grain exports via the Black Sea. India is ready to mediate in establishing food corridors, and we are counting on these efforts to continue. Russia must understand that the global economy and hundreds of millions of people around the world are suffering because of blocked sea routes. We agreed that our teams will stay in touch on these and other bilateral issues. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

Guvernul de la New Delhi a confirmat convorbirea dintre cei doi lideri, fără să ofere detalii despre o eventuală mediere privind transporturile maritime. Biroul premierului Modi a precizat că India este pregătită să contribuie la toate eforturile care urmăresc soluționarea pașnică a conflictului.

Discuția are loc înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

Convorbirea dintre Zelenski și Modi a precedat negocierile programate pentru 10 și 11 noiembrie în Emiratele Arabe Unite. Reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite urmează să discute despre posibilitățile încheierii războiului, în primul format trilateral de acest fel după mai multe luni.

Principalele obstacole rămân revendicările teritoriale ale Moscovei și garanțiile de securitate solicitate de Kiev pentru perioada de după un eventual acord. Separat, delegația ucraineană a anunțat consultări cu reprezentanți europeni și ai NATO prezenți la Abu Dhabi.

Negocierile se desfășoară în timp ce Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice ucrainene, înaintea sezonului rece. Pentru Kiev, protejarea rutelor de export este una dintre problemele economice care trebuie rezolvate în paralel cu eforturile diplomatice. Autoritățile indiene au confirmat pentru moment doar disponibilitatea generală de a sprijini soluționarea conflictului.