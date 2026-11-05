Zelenski a vorbit cu emisarii lui Trump înaintea negocierilor trilaterale de pace: „Garanțiile de securitate trebuie să fie cu adevărat solide”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut un apel telefonic, miercuri seara, cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai SUA care reprezintă Casa Albă în negocierile de pace privind încetarea războiului.

Într-o postare pe X, liderul de la Kiev a afirmat că discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate, iar printre subiectele abordate s-au numărat muniția pentru apărarea aeriană, acordul dintre SUA și Ucraina privind dronele și garanțiile de securitate postbelice.

„Negocierile trebuie să avanseze cu viteză maximă pentru a pune capăt acestui război cât mai repede posibil. Ucraina este pregătită să ia măsurile necesare. Propunerile noastre sunt clare și le-am prezentat părții americane”, a spus Zelenski în mesajul de pe X.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week. Today, there was also a substantive meeting in Brussels involving our team, teams from America, the EU, France, the United Kingdom, Germany, NATO, the World Bank, and representatives of the global business community. The meeting focused on postwar recovery. There will be another meeting in Brussels tomorrow on security guarantees for Ukraine. The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible. Ukraine is ready to take the necessary steps. Our proposals are clear, and we have given them to the American side. Air defense is an important priority, and we discussed this as well. We need interceptors for Patriot systems to protect lives from Russian attacks. We must also continue working on each of the bilateral tracks with America. This applies to the Drone Deal format in particular. Ukraine is grateful to the United States for its support for Ukraine’s independence, our people, and diplomatic efforts. Peace has no alternative, and postwar security guarantees must be truly cast-iron. We are working to make this happen! Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

„Trebuie să continuăm să colaborăm cu Statele Unite pe fiecare dintre canalele bilaterale. Acest lucru se aplică în special formatului „Drone Deal”. Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru sprijinul acordat independenței Ucrainei, poporului nostru și eforturilor diplomatice. Nu există alternativă la pace, iar garanțiile de securitate postbelice trebuie să fie cu adevărat solide. Lucrăm pentru a face acest lucru posibil!”, a mai transmis președintele ucrainean.

O nouă rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi

Kievul a solicitat de mai multe ori instituirea unui armistițiu de-a lungul liniilor actuale de luptă. În schimb, Moscova a respins aceste propuneri și a cerut Kievului să cedeze teritoriul neocupat.

În perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, delegațiile din SUA, Rusia și Ucraina se vor întâlni pentru o nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului.

Steve Witkoff a anunțat la începutul acestei săptămâni că părțile vor discuta despre garanțiile de securitate postbelice, renunțarea la lupte și problemele umanitare.

Discuțiile de la Abu Dhabi vor avea loc la câteva săptămâni după ce Trump a încheiat un acord pentru achiziționarea de motorină rusă, a ridicat sancțiunile împotriva Moscovei și a cerut Ucrainei să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.