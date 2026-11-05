Prima pagină » Știri externe » Zelenski a vorbit cu emisarii lui Trump înaintea negocierilor trilaterale de pace: „Garanțiile de securitate trebuie să fie cu adevărat solide”

Zelenski a vorbit cu emisarii lui Trump înaintea negocierilor trilaterale de pace: „Garanțiile de securitate trebuie să fie cu adevărat solide”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut un apel telefonic cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump pentru negocierile de pace privind Ucraina, înaintea unor noi discuții trilaterale care vor avea loc săptămâna viitoare la Abu Dhabi.
Zelenski a vorbit cu emisarii lui Trump înaintea negocierilor trilaterale de pace: „Garanțiile de securitate trebuie să fie cu adevărat solide”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 nov. 2026, 08:31, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut un apel telefonic, miercuri seara, cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii speciali ai SUA care reprezintă Casa Albă în negocierile de pace privind încetarea războiului.

Într-o postare pe X, liderul de la Kiev a afirmat că discuțiile au durat aproximativ o oră și jumătate, iar printre subiectele abordate s-au numărat muniția pentru apărarea aeriană, acordul dintre SUA și Ucraina privind dronele și garanțiile de securitate postbelice.

„Negocierile trebuie să avanseze cu viteză maximă pentru a pune capăt acestui război cât mai repede posibil. Ucraina este pregătită să ia măsurile necesare. Propunerile noastre sunt clare și le-am prezentat părții americane”, a spus Zelenski în mesajul de pe X.

„Trebuie să continuăm să colaborăm cu Statele Unite pe fiecare dintre canalele bilaterale. Acest lucru se aplică în special formatului „Drone Deal”. Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru sprijinul acordat independenței Ucrainei, poporului nostru și eforturilor diplomatice. Nu există alternativă la pace, iar garanțiile de securitate postbelice trebuie să fie cu adevărat solide. Lucrăm pentru a face acest lucru posibil!”, a mai transmis președintele ucrainean.

O nouă rundă de discuții trilaterale la Abu Dhabi

Kievul a solicitat de mai multe ori instituirea unui armistițiu de-a lungul liniilor actuale de luptă. În schimb, Moscova a respins aceste propuneri și a cerut Kievului să cedeze teritoriul neocupat.

În perioada 10-11 noiembrie, la Abu Dhabi, delegațiile din SUA, Rusia și Ucraina se vor întâlni pentru o nouă rundă de negocieri pentru încheierea războiului.

Steve Witkoff a anunțat la începutul acestei săptămâni că părțile vor discuta despre garanțiile de securitate postbelice, renunțarea la lupte și problemele umanitare.

Discuțiile de la Abu Dhabi vor avea loc la câteva săptămâni după ce Trump a încheiat un acord pentru achiziționarea de motorină rusă, a ridicat sancțiunile împotriva Moscovei și a cerut Ucrainei  să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Recomandarea video

Cristian Preda: Nicușor Dan a făcut aceeași greșeală ca Iohannis după ce și-a pus șapca MAGA. „A pariat pe Donald Trump” / Nicușor Dan n-a obținut nici măcar o șapcă
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Pagina de Facebook a lui Călin Georgescu ar fi urmărită chiar de judecătoarea care analizează, azi, cererea sa de eliberare din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport
Pariul de 474 de milioane de dolari al lui Elon Musk a fost un eșec total: acțiunile Tesla și SpaceX, în cădere după alegerile din SUA
Libertatea
Diabetul nu afectează doar pancreasul. 7 organe pe care le poate afecta în tăcere, dacă lași glicemia să crească
CSID
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Promotor