Efectele alegerilor de marți. Trump caută un succesor republican, cursa electorală a început miercuri dimineața

Donald Trump discută tot mai mult cu apropiații săi despre un posibil succesor, iar înfrângerea în alegerile de la jumătatea mandatului nu a făcut decât să pună o presiune și mai mare pe președinte, spun experții citați de CNN.

Se pare că Trump le-a spus apropiaților săi că dorește să vadă cum se desfășoară cursa internă din Partidul Republican înainte de a-și exprima sprijinul. El este conștient de faptul că numirea rapidă a unui succesor ar putea accelera pierderea influenței sale asupra Partidului Republican.

Cursa internă: JD Vance

În paralel, cursa electorală pentru desemnarea candidatului republican a început chiar de miercuri dimineață, a doua zi după alegeri. Miercuri, vicepreședintele JD Vance și-a expus gândurile într-o postare neobișnuită pe rețelele de socializare, care a dat startul campaniei prezidențiale pentru anul 2028. Mesajul care conținea mai multe critici voalate la adresa șefului său și a strategiei acestuia, a reprezentat un gest remarcabil pentru un vicepreședinte, la doar câteva ore după o înfrângere devastatoare în alegeri.

Experții spun că, astfel, Vance încearcă să-și asume un rol de lider în cadrul Partidului Republican. În plus, vicepreședintele încearcă să se poziționeze împotriva strategiei lui Trump care a dus la dezastrul electoral. Vance sugerează că ar trebui să se încheie războiul din Iran, să fie schimbată relația cu Israel, să se dea prioritate Americii și să se pun accent pe problema costului vieții.

Cursa internă: Marco Rubio

Un alt nume de pe lista cu posibili succesori este Marco Rubio. Secretarul de Stat este văzut drept principalul adresar al lui Vance în cursa pentru nominalizarea republicană prezidențială din 2028. Rubio are o imagine bună în interiorul partidului și ar putea profita de acest lucru. Spre deosebire de contracandidatul său, el este mult mai activ în politica externă și militează pentru alianțe globale.

Cursa internă: Ron DeSantis

Un alt posibil candidat este guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis. El a pierdut în fața lui Trump în alegerile primare republicane din 2024 și ar putea dori o revanșă în partid. Imediat după alegerile de marți, a făcut unele declarații despre viitorul incert al partidului din care face parte. Experții cred că astfel și-a anunțat intențiile privind intrarea în cursa internă. În plus, declarațiile sale au greutate deoarece sunt făcute dintr-un stat în care „valul albastru democrat” nu a produs efecte.