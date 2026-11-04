România riscă o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea ANI. Ghigiu: „Nu am văzut un alt guvern, membru al UE, care să își dea singur autogol”

Suma vehiculată este cuprinsă între 100 și 200 de milioane de euro, dintr-un total de 770 de milioane de euro. Ghigiu a explicat, la Antena 3 CNN, că Guvernul încearcă să convingă Comisia Europeană că România și-a îndeplinit obligațiile prin adoptarea legii și punerea acesteia în acord cu solicitările formulate inițial de Comisie.

„Această scrisoare a complicat situația. Nu pot să vă spun astăzi, încă suntem în discuții, cât va fi impactul, însă cu siguranță scrisoarea n-a făcut decât să pună gaz pe foc, pentru că chiar Guvernul României lasă portițe de interpretare dacă ar fi în regulă și îndeplinit acest jalon”, a afirmat ministrul.

Ministrul a criticat faptul că autoritățile române au transmis Comisiei Europene un punct de vedere care pune sub semnul întrebării îndeplinirea jalonului.

„Eu nu am văzut un alt guvern, membru al unui stat al Uniunii Europene, care să își dea singur, să zic așa, autogol, spunând că, da, poate n-am îndeplinit chiar jalonul”, a declarat Ghigiu.

Întrebat dacă poate confirma penalitatea cuprinsă între 100 și 200 de milioane de euro, ministrul a spus că speră ca suma să fie mai mică, dar că este greu de crezut că nu va fi nicio sancțiune.

„Mi-e foarte greu să vă spun ce va decide Comisia Europeană, în condițiile în care exact statul român este cel care nu s-a apărat în această perioadă, ci, din contră, a zis că există fragilități în îndeplinirea acestui jalon”, a precizat acesta.

Ghigiu a mai spus că „aproape jumătate din această sumă de 3,4 miliarde, era grant, deci nerambursabil, iar această sumă de grant se va duce direct în deficitul României pe 2026. De asta Comisia Europeană e reticentă, chiar dacă e dispusă la anumite negocieri”.