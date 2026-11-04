Bruxelles-ul pregătește agenda legislativă pentru 2027. Ce proiecte europene vor fi prioritare și la ce inițiative se renunță

Comisia Europeană își propune o agendă legislativă mai restrânsă pentru anul 2027, focusul fiind pe competitivitatea economiei europene, reducerea birocrației și securitatea economică.

Planul vine în contextul în care se apropie finalul celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen, iar Bruxelles-ul vrea să se concentreze pe proiectele legislative deja aflate în pregătire.

Potrivit unei copii a Programului anual de lucru al Comisiei Europene și a anexelor acestuia, obținute de POLITICO, Uniunea Europeană vrea să consolideze piața unică, să simplifice regulile pentru companii, să modernizeze industria și să își dezvolte capacitățile de apărare.

„UE trebuie să-și păstreze capacitatea de a-și stabili propriul drum”, afirmă Comisia, care adaugă că „independența este prioritatea noastră pentru economia Europei”.

Totodată, unele inițiative deja anunțate, precum Actul privind acceleratorul industrial (Industrial Accelerator Act), înregistrează întârzieri. Din acest motiv, Comisia vrea să se concentreze pe finalizarea proiectelor legislative aflate în lucru.

Instituția va renunța la propunerile care nu mai au șanse să fie adoptate și la unele reguli învechite. Printre ele se află chiar un regulament privind vânzarea stocurilor de unt către Uniunea Sovietică, stat care nu mai există.

Programul de lucru, care urmează să fie prezentat miercuri, include mai multe direcții importante în domenii precum energia, sustenabilitatea, finanțele, tehnologia, transporturile și competitivitatea.

Energie: Bruxelles-ul renunță la reforma taxării energiei

CE va renunța, în mod oficial, la reforma modului în care este taxată energia, după ce propunerea nu a reușit să obțină sprijinul statelor membre. Măsura va fi inclusă pe lista inițiativelor legislative retrase.

Propusă în 2021, reforma Directivei privind impozitarea energiei urmărea modificarea regulilor fiscale europene, astfel încât electricitatea să fie impozitată mai puțin decât combustibilii fosili. Scopul era încurajarea folosirii unor surse de energie mai curate.

Totuși, timp de cinci ani, statele membre nu au reușit să ajungă la un acord. Una dintre probleme era că reforma ar fi putut obliga unele guverne să majoreze taxele pentru benzină, motorină și gaze naturale.

Pentru 2027, Comisia pregătește și alte măsuri în domeniul energiei.

Printre acestea se află un „pachet de simplificare” a legislației și cadrul pentru perioada de după 2030, care va include reforme ale regulilor europene privind clima și energia, pentru a fi îndeplinite obiectivele climatice pentru 2040.

Pe lista inițiativelor se mai află un „Mecanism de piață pentru încălzire ecologică” (Clean Heat Market Mechanism), prin care vor fi susținute pompele de căldură.

CE propune și înființarea unei entități europene pentru materiile prime critice, care să se ocupe de achiziționarea și stocarea metalelor necesare în domenii precum energia curată, apărarea și tehnologia.

Alte măsuri se referă la revizuirea regulilor temporare privind ajutoarele de stat, pentru sprijinirea industriilor afectate cel mai mult de prețurile ridicate la energie, și modificarea standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele.

Sustenabilitate: Comisia renunță la legea împotriva afirmațiilor ecologice înșelătoare

Comisia va retrage și o propunere legislativă care urmărea să combată practicile de „greenwashing”, adică situațiile în care companiile prezintă în mod înșelător produsele sau serviciile drept prietenoase cu mediul.

Directiva privind afirmațiile ecologice (Green Claims Directive) a fost propusă în martie 2023.

Ea trebuia să completeze o altă directivă europeană, privind protejarea consumatorilor în tranziția ecologică. Regulile ar fi obligat companiile să aducă dovezi pentru afirmațiile despre impactul asupra mediului.

Inițiativa a fost însă abandonată încă din iunie 2025, după un conflict între Comisie și guvernele statelor membre, din cauza obligațiilor de raportare considerate prea mari pentru companii.

Comisia a explicat atunci că este „puțin probabil ca dosarul să obțină sprijinul” statelor membre într-un „interval de timp rezonabil”.

Finanțe și fiscalitate: mai multe proiecte europene vor fi retrase

În domeniul financiar, Comisia Europeană va renunța la propunerea privind accesul la datele financiare, cunoscută sub numele de FIDA.

Proiectul ar fi permis unor terțe părți să acceseze date deținute de companii de asigurări, administratori de active, fonduri de pensii și alte instituții financiare importante.

Scopul era folosirea mai eficientă a datelor financiare la nivelul Uniunii Europene și dezvoltarea sectorului tehnologiei financiare, cunoscut drept fintech.

Propunerea s-a confruntat însă cu opoziția puternică a instituțiilor financiare tradiționale, în special a companiilor de asigurări, care au cerut în repetate rânduri retragerea acesteia.

Comisarul pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, a susținut proiectul și l-a prezentat drept un element important pentru creșterea competitivității europene.

Ea a reușit chiar să îl salveze cel puțin o dată de la eliminare, în timpul procesului de simplificare a legislației inițiat de Comisie.

În primul trimestru din 2027, Comisia va prezenta un pachet de măsuri pentru simplificarea regulilor și creșterea competitivității în sectorul bancar.

Mai mult, instituția va retrage propunerea privind înființarea unui sistem european de garantare a depozitelor bancare. Proiectul datează de aproximativ un deceniu, dar nu a reușit să obțină acordul guvernelor statelor membre.

Comisia vrea să renunțe și la două propuneri din 2018, una privind introducerea unei taxe pe serviciile digitale și alta despre impozitarea companiilor cu o prezență digitală importantă.

O altă inițiativă care va fi retrasă este propunerea din 2023 privind armonizarea impozitării companiilor în toate statele Uniunii Europene.

Tehnologie: noi reguli digitale și o analiză privind stocarea datelor

Pentru jumătatea anului 2027, Comisia pregătește un nou pachet privind transformarea digitală. Acesta va include măsuri de ușurare a regulilor și propuneri legate de drepturile de autor.

Planul continuă procesul de simplificare început deja de instituție, de fapt.

În 2025, prin pachetul legislativ Digital Omnibus, Comisia a propus modificări ale regulilor privind inteligența artificială, datele și securitatea cibernetică. Una dintre măsurile de simplificare din domeniul AI a intrat în vigoare în luna iulie.

În ceea ce privește stocarea datelor, Comisia sugerase în trecut că ar putea prezenta o propunere la nivelul întregii Uniuni Europene până la finalul acestui an.

Programul de lucru arată însă că instituția va analiza în continuare efectele regulilor existente, înainte de a decide dacă sunt necesare noi măsuri.

„Evalua în continuare impactul normelor privind stocarea datelor la nivelul UE, în vederea unor măsuri ulterioare anul viitor”, precizează documentul.

Comisia va revizui și regulile privind transparența publicității politice. Reglementările au determinat companiile Google și Meta să suspende difuzarea reclamelor politice în Uniunea Europeană.

Transporturi: simplificarea regulilor și protejarea rutelor maritime

În domeniul transporturilor, CE vrea să simplifice regulile, printr-un pachet anunțat deja de Ursula von der Leyen, revizuind și standardele privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele.

Tot în cadrul pachetului de simplificare din 2027, instituția vrea să elimine un regulament din 1990, care stabilește măsurile ce trebuie luate în situații de criză pe piața transportului rutier de mărfuri.

Instituția își asumă și protejarea libertății de navigație și a securității maritime în Strâmtoarea Ormuz și în Bab al-Mandab, ce reprezintă un efort extins de restabilire a situației în Orientul Mijlociu și în regiunea Mării Roșii.

Competitivitate: mai puține bariere și mai puțină birocrație pentru companii

Unul dintre obiectivele principale ale Comisiei pentru 2027 este eliminarea obstacolelor din piața unică europeană. Bruxelles-ul lucrează la măsuri prin care să împiedice statele membre să introducă bariere în calea comerțului dintre țările Uniunii.

Instituția vrea să rezolve și problema așa-numitelor „constrângeri teritoriale de aprovizionare”, care pot duce la diferențe de preț pentru aceleași produse de bază în funcție de statul membru în care sunt vândute.

Reducerea birocrației este o altă prioritate aflată pe lisată. Comisia pregătește un „Pact împotriva suprareglementării”, cunoscut și sub denumirea de „gold-plating”, prin care să fie reduse situațiile în care guvernele adaugă cerințe în plus atunci când aplică legislația europeană.

Planul respectiv include și un mecanism prin care să fie analizate și eliminate unele dintre aceste obligații administrative.

În plus, pentru al treilea trimestru al anului 2027, Comisia pregătește hotărâri care să grăbească obținerea autorizațiilor pentru proiectele considerate de importanță strategică.