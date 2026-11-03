Natalia Intotero vrea un buget mai mare pentru programul Rabla din 2027. Ce schimbări pregătește Ministerul Mediului

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat marți că programul Rabla ar putea avea un buget mult mai mare în 2027, după ce fondurile disponibile pentru ediția din acest an, în valoare de 300 de milioane de lei, s-au epuizat în mai puțin de cinci minute de la deschiderea înscrierilor.

Aceasta a spus că programul va fi o prioritate și că își dorește ca viitorul buget să fie aprobat din timp, astfel încât discuțiile pentru organizarea ediției următoare să înceapă din luna ianuarie.

„Așa cum am menționat, pentru anul 2026, bugetul a fost doar de 300 de milioane. Pentru anul 2027, ne propunem un buget mult mai mare. Deci, reamintesc, în trecut, a fost bugetul de 1,2 miliarde de lei. Deci, va fi o prioritate acest program, așa cum ați menționat și dumneavoastră, imediat după lansarea acestui program, a fost o solicitare foarte mare din partea cetățenilor”, a declarat ministrul.

O altă schimbare pe care autoritățile o iau în calcul pentru ediția din 2027 este acordarea unei priorități producătorilor din Uniunea Europeană. În acest moment, prin programul Rabla din 2026, cetățenii pot cumpăra autoturisme și motociclete din orice țară.

Natalia Intotero, ministra Mediului, a precizat că ministerul își dorește ca, anul viitor, achizițiile să se îndrepte cu prioritate către producătorii europeni.

Întrebată dacă legislația permite o astfel de modificare, în condițiile regulilor privind libera circulație, Natalia Intotero a spus că autoritățile ar putea veni cu îmbunătățiri, dacă va fi nevoie.

„Așa este. V-am spus, ne propunem cu prioritate. Dacă este cazul, vom veni și cu îmbunătățiri, dar vreau să reamintesc de unde au fost făcute achizițiile? Țări din Uniunea Europeană”, a afirmat Intotero.

Ministrul Mediului discută cu Finanțele pentru aprobarea bugetului

Natalia Intotero a mai spus că discuțiile pentru programul Rabla din 2027 au început deja. Ea a avut întâlniri cu ministrul Daniel Zamfir și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul Mediului își dorește ca bugetul pentru 2027 să fie aprobat de Parlament până la finalul anului. Ulterior, în luna ianuarie, ar urma să înceapă discuțiile cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

„Am deschis-o deja, am avut o discuție cu domnul ministru Zamfir, am avut o discuție deja cu domnul ministru Nazare, suntem într-un dialog permanent și chiar mâine sper eu să avem o discuție cu domnul ministru Nazare pentru a explica încă o dată nevoia acestui program”, a declarat Natalia Intotero.

„Eu îmi doresc ca până la finalul anului bugetul pentru anul 2027 să fie aprobat în Parlament și ulterior, imediat, în luna ianuarie, să începem discuțiile aplicate cu cei de la AFM”, a mai spus ministrul.