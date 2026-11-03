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Natalia Intotero despre pilele care ar fi fost angajate la Ministerul Mediului în mandatul Buzoianu: Nu sunt un om răzbunător

Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a vorbit despre reorganizarea ministerului pe care îl conduce. Nu vreau să fie persoane concediate, a spus Intotero. Ea s-a referit și la persoanele angajate de fosta conducere a ministerului spunând că „nu am de gând să fiu un om răzbunător”.
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Petru Mazilu
03 nov. 2026, 11:52, Politic
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Declarațiile au fost făcute marți în cadrul unei conferințe de presă. Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, s-a referit la „neamurile” și cumetriile” din minister spunând că peste 60 de oameni au fost aduși în instituție prin transfer sau prin detașare în mandatul fostului ministru Diana Buzoianu.

„Închei cu lecții primite de la fosta conducere despre morală și despre neamuri. USR spune: noi am scos neamurile din instituții, ei își aduc înapoi cumetriile. Faptele: în mandatul anterior, peste 60 de oameni au fost aduși în minister prin transfer sau prin detașare, în special de la primăriile din Sectorul 1 și din Sectorul 2, din totalul de 564 de posturi”, a declarat Natalia Intotero.

Promisiunea noului ministru al Mediului

Noul ministru susține că nu se va răzbuna pe angajați și va încerca să-i păstreze pe toți dacă doresc să muncească.

„Nu am de gând să fiu un om răzbunător. Voi face echipă cu toate colegele și cu toți colegii care își doresc să muncească. Încă din prima zi am avut acest dialog și le mulțumesc tuturor pentru profesionalism, pentru seriozitate și așa cum am menționat la începutul acestei conferințe de presă, să știți că toți colegii, mare parte, rămân peste program. (…) Nu voi fi persoana care să-i jignească, nu voi fi persoana care să urle, deciziile trebuie să fie luate prin dialog, prin transparență și este foarte important ca un ministru să știe să se folosească de experiența acestor colegi minunați”, a precizat Natalia Intotero.

Natalia Intotero reprezintă PSD, în timp ce fostul ministru este membru USR.

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