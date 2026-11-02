Prima pagină » Social » Unghii false, verighete în spitale. Rogobete: „Nu negociem! Cine nu respectă, pleacă”

Unghii false, verighete în spitale. Rogobete: „Nu negociem! Cine nu respectă, pleacă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le transmite celor din secțiile de terapie intensivă că au de ales: renunță la bijuterii și la unghiile false cât timp sunt în ATI sau își caută alt loc de muncă.
Luxul de la botezul lui Simonis, criticat de Petrișor Peiu: „Este o ipocrizie ca ei să vorbească despre indemnizația aia de la Parlament”
Luxul de la botezul lui Simonis, criticat de Petrișor Peiu: „Este o ipocrizie ca ei să vorbească despre indemnizația aia de la Parlament”
Ștefan Radu Oprea: Amenințarea Rusiei rămâne pe termen lung. NATO și România trebuie să se pregătească
Ștefan Radu Oprea: Amenințarea Rusiei rămâne pe termen lung. NATO și România trebuie să se pregătească
Ministerul Sănătății pregătește un program special pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Rogobete: „Cine nu-l parcurge nu mai rămâne în ATI”
Ministerul Sănătății pregătește un program special pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Rogobete: „Cine nu-l parcurge nu mai rămâne în ATI”
Ministrul Apărării: Primele echipamente militare prin SAFE vor fi livrate din 2027. Radarele de la Marea Neagră sunt o prioritate
Ministrul Apărării: Primele echipamente militare prin SAFE vor fi livrate din 2027. Radarele de la Marea Neagră sunt o prioritate
Alexandru Rogobete: „Nu se poate ciopârți bugetul sănătății”. Ce spune ministrul despre finanțarea spitalelor până la sfârșitul anului
Alexandru Rogobete: „Nu se poate ciopârți bugetul sănătății”. Ce spune ministrul despre finanțarea spitalelor până la sfârșitul anului
Andreea Tobias
02 nov. 2026, 20:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Aici nu e de negociat nimic”, a declarat Rogobete luni seară, la B1 TV. Ministrul a amintit că anul trecut, într-o vizită la un spital, a văzut personal medical cu inele care ieșeau prin mănuși și cu unghii false prea lungi. „Există legislație care nu se respectă și a trebuit să intervin rapid”, a spus el.

Protestul cu verighetele

Rogobete a amintit și de protestul de anul trecut al unor angajați din sistem, care s-au opus cererii lui sub numele „Nu renunțăm la verighetă”. Ministrul spune că mesajul lui a rămas același.

„Regulile pentru controlul infecțiilor nosocomiale sunt foarte clare. Cine le respectă, felicitări. Cine nu le respectă și insistă să nu le respecte, eu asigur persoanele acelea că nu vor mai lucra în sistemul de sănătate”, a declarat el.

Curs obligatoriu la doi ani

Ministerul pregătește acum un program prin care tot personalul din ATI va trebui să urmeze, o dată la doi ani, un curs despre controlul infecțiilor.

„Cine nu-l parcurge nu mai rămâne în ATI. E simplu”, a spus Rogobete. Negocierile și dezbaterile nu au dat rezultate în condițiile în care regulile sunt clare, ceea ce îl face pe ministru să fie mai ferm.

Între timp, legislația a fost deja schimbată: secțiile mari de ATI își pot angaja propriul epidemiolog, iar cele mici, un asistent medical responsabil cu controlul infecțiilor. Personalul din ATI a participat și la cursuri regionale despre noile reguli.

În două-trei săptămâni, ministerul vrea să pună în dezbatere publică un nou program de finanțare pentru combaterea infecțiilor din spitale. Din acești bani, spitalele vor cumpăra direct consumabile, materiale sanitare și echipamente de protecție pentru personal și aparținători.

Rogobete vrea să extindă și registrul digital pentru raportarea infecțiilor din spitale, testat în proiectul-pilot de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
România în centrul unei analize Le Monde despre reacția Europei la operațiunile Rusiei. „Hibrid înseamnă că nu vom face nimic”
Gandul
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Cancan
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport
Câți bani a strâns Alfred Simonis la nuntă și botezuri și cine conduce topul celor mai mari sume din politică
Libertatea
Crăciun fără zăpadă în București? Ce temperaturi anunță AccuWeather pentru 24 și 25 decembrie 2026
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor