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Rogobete, despre rectificarea bugetară: Bugetul sănătății suplimentat cu 8,3 miliarde de lei. Cum vor fi împărțiți banii?

Într-o conferință de presă la Guvern, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modul în care vor fi repartizați cei 8,3 miliarde de lei în Sănătate, bani suplimentați de la Ministerul Finanțelor. Prima rectificare bugetară a fost aprobată vineri, în ședința de guvern. 
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Daiana Rob
30 oct. 2026, 15:54, Politic
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„1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății și 7,1 miliarde de lei pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La Ministerul Sănătății suma este compusă din deblocarea de 10% în valoare de 500 de milioane de lei, o optimizare și o redistribuire în valoare de 700 de milioane de lei, respectiv o suplimentare de 72 de milioane de lei pentru zona de urgență și de programe”, anunță, vineri, Alexandru Rogobete.

Acesta a precizat că suma de 170 de milioane de lei va fi alocată suplimentar către Unitățile de Primiri Urgențe, față de suma de 150 de milioane de lei alocată săptămâna trecută.

Acesta a precizat că 100 de milioane de lei vor fi alocați pentru zona de acțiuni prioritare: Anestezie Terapie Intensivă (ATI), Neonatologie, Traumă Arși Gravi, Pacienți cu infract, cu AVC.

De asemenea, pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ), respectiv București-Ilfov vor fi alocați 183 de milioane de lei.

Va mai fi și o suplimentare a proiectelor derulate prin Banca Mondială, 3 centre de Arși Gravi, în valoare de 115 milioane de lei, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Acesta a mai precizat că bugetul CNAS este compus din 3,2 miliarde de lei suplimentare și  3,9 miliarde de lei de blocare a 10% prin redistribuire.

Mai mulți bani la ATI, Oncologie, Diabet Zaharat și alte programe naționale

Acesta a precizat că sumele vor acoperi plățile pentru Programele Naționale de Sănătate precum: Oncologie, Boli cardiovasculare, Diabet zaharat și celelalte programe naționale, plus plata integrală a datorilor CNAS pentru serviciile de sănătate oferite de spitalele publice, farmacii și zona de medicamente și dispozitive medicale din programele naționale de sănătate.
Acesta a precizat că, „cel mai probabil, la a doua rectificare CNAS va mai beneficia de o ajustare pozitivă. Aceste 7,1 miliarde acoperă – și am hotărât să acoperim – zona de servicii medicale, zona de programe, zona de spitale, astfel încât pacientul și spitalele să nu mai fie sub presiunea financiară a funcționării”, a declarat ministrul.
Rogobete a mai precizat că speră „ca să nu asistăm la scenele din această vară, toamnă, când pacienții alergau între spitale pentru a-și găsi medicamentele pentru că spitalele nu mai aveau resurse financiare suficiente pentru a pune comenzi și a-și susține stocurile”.
Acesta a mai precizat că rămâne un rest de 4,7 miliarde de lei pentru zona de concedii medicale, unde s-a hotărât ca suma să fie completată la a doua rectificare bugetară.
Prima rectificare bugetară a fost aprobată, vineri, în ședința de guvern, domeniul prioritar fiind Sănătatea. A doua rectificare bugetară va fi pregătită până la 30 noiembrie, potrivit anunțului dat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

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