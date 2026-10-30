Nazare: Raportul privind situația bugetară a României este în lucru. Solicitarea PSD este legitimă

„Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport. Este în lucru în acest moment la Ministerul Finanțelor. În cel mai scurt timp va fi prezentat”, a afirmat Nazare.

Ministrul a catalogat solicitarea PSD drept legitimă, argumentând că un guvern nou investit trebuie să aibă o imagine clară asupra tuturor obligațiilor României, indiferent dacă acestea provin din perioade mai vechi sau sunt recente.

„Să avem o imagine, un inventar al obligațiilor structurale ale României, de orice natură ar fi ele”, a explicat ministrul.

Întrebat despre colaborarea cu PSD la guvernare și despre acuzațiile privind amânarea unor plăți pentru a nu fi reflectate în deficitul bugetar, Nazare a spus că relația este foarte bună și a invocat în acest sens aprobarea rectificării bugetare în ședința de vineri.

„Există un dialog, în primul rând, la nivel de miniștri, e foarte bună colaborarea, la nivel de prim-ministru și un dialog direct”, a adăugat Nazare.

Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, să prezinte public situația bugetară a țării.