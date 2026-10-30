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Nazare: Raportul privind situația bugetară a României este în lucru. Solicitarea PSD este legitimă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că raportul privind situația bugetară a României, solicitat de PSD, este în lucru la Ministerul Finanțelor și va fi prezentat în cel mai scurt timp. El a spus că documentul va completa execuția bugetară publicată lunar și va cuprinde un inventar al obligațiilor structurale ale țării.
Nazare: Raportul privind situația bugetară a României este în lucru. Solicitarea PSD este legitimă
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
30 oct. 2026, 15:23, Economic
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„Nu e absolut nicio problemă să pregătim acest raport. Este în lucru în acest moment la Ministerul Finanțelor. În cel mai scurt timp va fi prezentat”, a afirmat Nazare.

Ministrul a catalogat solicitarea PSD drept legitimă, argumentând că un guvern nou investit trebuie să aibă o imagine clară asupra tuturor obligațiilor României, indiferent dacă acestea provin din perioade mai vechi sau sunt recente.

„Să avem o imagine, un inventar al obligațiilor structurale ale României, de orice natură ar fi ele”, a explicat ministrul.

Întrebat despre colaborarea cu PSD la guvernare și despre acuzațiile privind amânarea unor plăți pentru a nu fi reflectate în deficitul bugetar, Nazare a spus că relația este foarte bună și a invocat în acest sens aprobarea rectificării bugetare în ședința de vineri.

„Există un dialog, în primul rând, la nivel de miniștri, e foarte bună colaborarea, la nivel de prim-ministru și un dialog direct”, a adăugat Nazare.

Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, să prezinte public situația bugetară a țării.

Ministrul Finanțelor a mai anunțat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că aprobarea primei rectificări bugetare din 2026 este esențială pentru menținerea credibilității României pe piețele financiare internaționale și pentru protejarea ratingului de țară.

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