Ministrul Energiei, apel pentru CE Valea Jiului. Dumitru Chisăliță: Dezechilibrul actual riscă să se transforme într-o situaţie cu risc major asupra siguranţei publice, mediului şi stabilităţii sociale

Dumitru Chisăliță, titularul mandatului la conducerea Ministerului Energiei, solicită sprijinul urgent pentru rezolvarea problemelor financiare de la Complexul Energetic „Valea Jiului”, unde este acționar unic.

„Este necesar sprijinul urgent în încasarea sumei pentru lucrările deja executate în perioada mai-august 2026, în valoare de 170.421.629,70 lei şi a celor preliminate pentru luna septembrie 2026, în valoare de 54.912.262,67 lei şi urgentarea demersurilor pentru asigurarea integrală a finanţării prevăzute în Decizia Comisiei Europene C (2024) 7896 final pentru anul 2026”, se arată în informarea aflată pe agenda ședinței de vineri a Cabinetului Niculescu.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2026, pentru anul 2026 a fost aprobat un ajutor de stat în valoare totală de 349.983 mii lei, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2026 Ministerului Energiei.

Dificultăți în plata salariilor

Potrivit informării, societatea se confruntă cu dificultăţi majore privind asigurarea lichidităţilor necesare pentru plata drepturilor salariale, a utilităţilor, a certificatelor de emisii de CO₂ aferente anului 2026 şi a obligaţiilor restante către furnizori.

Astfel, au fost deja înregistrate întârzieri la plata datoriilor către bugetul general consolidat al statului pentru care au fost calculate accesorii pentru neplata la scadenţă și, pentru neplata la termenele prevăzute prin contractele încheiate a datoriilor către furnizorii de materiale şi servicii, o parte dintre aceştia au formulat cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva societăţii.

Conform documentului, pentru evitarea blocajelor în aprovizionarea cu materiale, echipamente şi servicii indispensabile desfăşurării activităţii, societatea a fost nevoită să recurgă la eşalonări la plată. Acumularea de penalităţi, majorări de întârziere şi alte costuri suplimentare care nu sunt eligibile în cadrul decontărilor aferente ajutorului de stat, amplifică şi mai mult dezechilibrul financiar existent

„Considerăm că doar prin corelarea efectivă între necesarul aprobat, bugetul de venituri şi cheltuieli şi finanţarea efectiv alocată poate fi asigurată continuitatea programului de închidere în condiţii de siguranţă. În lipsa unei intervenţii imediate, dezechilibrul actual riscă să se transforme dintr-o problemă financiară într-o situaţie cu risc major asupra siguranţei publice, mediului şi stabilităţii sociale, ale cărei costuri de remediere poate depăşi semnificativ efortul bugetar necesar în prezent”, a transmis ministrul Energiei.

La Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A din Hunedoara lucrează peste 2.000 de angajați, conform rapoartelor oficiale.

În urmă cu câteva zile, la inițiativa ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, secretarul de stat Marius Viorel Poșa s-a deplasat la Mina Vulcan, unde a avut loc o întâlnire cu reprezentanții angajaților Societății Complexul Energetic Valea Jiului S.A., în vederea analizării și identificării unor soluții pentru revendicările formulate de salariați.

Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. are ca obiect de activitate producerea inclusiv din resurse regenerabile, furnizarea și comercializarea energiei electrice, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea și prelucrarea cărbunilor și gazelor însoțitoare, efectuarea de lucrări de închidere mine, ecologizare și conservare.