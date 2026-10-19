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Chisăliță avertizează asupra unei ierni dificile pentru sistemul energetic: Foarte multe situații s-au suprapus

România se pregătește pentru o iarnă cu riscuri în sectorul energetic, avertizează Dumitru Chisăliță, propus ministru al Energiei în Guvernul Niculescu. Acesta susține că mai mulți factori s-au suprapus, iar pregătirea unor scenarii pentru sezonul rece va fi principala sa prioritate.
Chisăliță avertizează asupra unei ierni dificile pentru sistemul energetic: Foarte multe situații s-au suprapus
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Alexandra-Valentina Dumitru
19 oct. 2026, 15:04, Economic
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Dumitru Chisăliță a făcut declarațiile luni, după ce a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, cu 39 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și o abținere.

Întrebat dacă România dispune de suficiente resurse pentru a trece cu bine peste sezonul rece, ministrul propus al Energiei a atras atenția asupra situației neobișnuite cu care se confruntă sistemul energetic.

„Trebuie să înțelegem că suntem într-o iarnă atipică. Suntem într-o iarnă în care, practic, foarte multe situații s-au suprapus, așa cum, din păcate, nu am mai întâlnit până la momentul de față”, a declarat Chisăliță.

Acesta a subliniat că situația impune o atenție sporită asupra potențialelor probleme care ar putea apărea în lunile următoare.

Pregătirea pentru iarnă, principala prioritate

Chisăliță a anunțat că una dintre primele sale acțiuni va fi organizarea unor discuții cu reprezentanții comandamentelor de iarnă, pentru evaluarea riscurilor și pregătirea mai multor scenarii.

„Principala mea activitate și principala mea concentrare în perioada imediat următoare va fi cum pregătim această iarnă. E foarte important să încercăm să facem cât mai multe scenarii, cât mai realiste, să ne pregătim pentru foarte multe situații care pot să apară, ținând seama și de istoricul anilor trecuți, ținând seama și de elementele noi care au apărut în acest an”, a explicat acesta.

Printre factorii care au afectat sectorul energetic, Chisăliță a menționat seceta, care a influențat producția de energie din diferite surse.

Ministrul propus a insistat asupra necesității de a asigura continuitatea furnizării energiei, atât pentru populație, cât și pentru companii.

„E foarte, foarte important, în ceea ce privește energia, să existe continuitate. Oamenii să beneficieze de energie, firmele să beneficieze de energie și, în același timp, să ne asigurăm o securitate energetică la nivel național”, a mai declarat Dumitru Chisăliță.

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