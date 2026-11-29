Chiar dacă iarna nu este perioada în care panourile solare produc cea mai multă energie, experții îi sfătuiesc pe proprietarii de locuințe din Europa să înceapă pregătirile pentru instalarea lor înainte de Crăciun, potrivit Euronews.

Modificările subvențiilor și facilităților fiscale, anunțate pentru 2027 în mai multe țări, dar și timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor și instalarea echipamentelor sunt motive pentru care proprietarii ar trebui să se grăbească.

Iarna este rece, întunecată și mohorâtă, însă pentru mulți europeni poate fi un moment potrivit pentru a face trecerea la energia solară.

În timp ce mulți oameni se pregătesc pentru sărbători, experții din domeniu îi îndeamnă pe cei care iau în calcul instalarea panourilor solare să contacteze furnizorii înainte de Crăciun.

Recomandarea nu are legătură cu producția de energie în timpul iernii, ci cu timpul necesar pentru pregătirea și instalarea sistemelor.

Mai multe țări europene urmează să schimbe, în 2027, subvențiile și facilitățile fiscale pentru energia solară, iar proprietarii ar putea avea de câștigat dacă își grăbesc planurile.

Chiar și în țările în care stimulentele guvernamentale nu se vor modifica, există motive pentru a începe pregătirile înainte de venirea primăverii.

Cât durează instalarea panourilor solare?

Montarea panourilor solare pe acoperiș durează, de obicei, doar una sau două zile. Totuși, obținerea autorizațiilor de construcție și, în unele cazuri, a aprobării pentru conectarea la rețeaua electrică poate dura săptămâni sau chiar luni.

Un raport al OCDE publicat anul trecut arăta că timpul necesar pentru obținerea autorizațiilor pentru proiectele solare rezidențiale varia între șase săptămâni în Malta și zece luni în Bulgaria.

Între timp, Bulgaria a simplificat procedurile pentru proprietarii de locuințe, eliminând obligația de a obține autorizații pentru sistemele solare cu o capacitate de până la 20 de kilowați, destinate consumului propriu.

Cu toate acestea, întârzierile continuă să fie o problemă în multe țări europene.

În Germania, o organizație pentru protecția consumatorilor a avertizat anul trecut că proprietarii din Saxonia așteptau luni întregi pentru conectarea panourilor solare la rețea. În unele cazuri, perioada de așteptare depășea chiar și un an.

Edward Gurney, directorul fondator al companiei britanice „Solar and Battery Company”, spune că obținerea aprobării din partea furnizorilor de energie electrică poate dura între patru și cinci săptămâni, chiar și atunci când nu apar probleme.

De ce este bine ca panourile să fie instalate înainte de primăvară

Dacă proprietarii așteaptă până când vremea se încălzește pentru a începe instalarea, ar putea pierde o parte din perioada în care panourile solare produc tot mai multă energie.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, energia solară a reprezentat mai puțin de 5% din electricitatea produsă în Uniunea Europeană în ianuarie anul trecut. Până în mai, însă, aceasta ajunsese să acopere peste 20% din necesar.

În Germania, 74% din energia electrică solară introdusă în rețea anul trecut a fost produsă în perioada aprilie-septembrie.

Așadar, cu cât panourile sunt instalate mai devreme, cu atât proprietarii pot începe mai repede să beneficieze de creșterea producției de energie din lunile de primăvară și vară.

Mai multe țări europene schimbă subvențiile pentru panourile solare

În mai multe state europene, costurile pentru instalarea panourilor solare s-ar putea modifica în 2027, după schimbarea unor facilități fiscale și programe de sprijin.

Din aprilie 2022, proprietarii de locuințe din Anglia, Scoția și Țara Galilor au putut instala panouri solare fără să plătească TVA. Începând cu 1 aprilie 2027, însă, taxa va reveni la o cotă de 5%.

În Germania, persoanele care instalează panouri solare începând din ianuarie ar putea pierde accesul la sprijinul financiar oferit de stat, dacă noi legi în domeniul energiei nu vor fi aprobate până la sfârșitul anului.

În Austria, guvernul vrea să elimine subvențiile pentru panourile solare începând din 2027, dar autoritățile vor să sprijine proprietarii care cumpără baterii pentru stocarea energiei electrice produse de propriile sisteme.

În Regatul Unit, perspectiva creșterii taxelor pare să îi determine deja pe consumatori să se grăbească. La începutul lunii noiembrie, compania „Solar and Battery Company” a anunțat o creștere de 37% a solicitărilor pentru instalarea panourilor solare.