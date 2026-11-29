Accesul la medicamentele inovatoare durează în România peste 900 de zile, aproape dublu față de media europeană de circa 500 de zile, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„România are undeva la 900 și un pic de zile, media europeană e la 500 și ceva de zile”, a declarat ministrul duminică seara, la B1 TV. Decalajul la medicamentele inovatoare era și mai mare acum trei ani: „Gândiți-vă că în 2023 România avea 1.200 de zile”.

Potrivit lui Rogobete, decalajul se va reduce semnificativ odată cu noua actualizare a listei de medicamente compensate, care include 41 de medicamente noi.

Ministrul spune că, dacă lista ar fi actualizată de cel puțin două ori pe an, în următorii trei-patru ani România ar putea ajunge la media Uniunii Europene.

Noile medicamente sunt în principal pentru cancer, boli neurologice, cardiovasculare și boli rare, multe dintre ele fără alternativă de tratament.