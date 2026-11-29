„Vă dau doar o cifră, fără a da nume și prenume, controlul e în desfășurare, dar voi face publice toate rezultatele. 1,2 milioane de lei pe an decontări fictive la un singur cabinet privat”, a declarat Rogobete duminică seara, la B1 TV.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, ministerul a primit numeroase sesizări despre cabinete private și clinici mici, cu două-trei cabinete, care ar deconta servicii medicale care nu au fost făcute. După analiza care a scos la iveală suma de 1,2 milioane de lei, au fost pornite controale în ambulatoriile de specialitate publice și private.

Controale în 24 de județe

Controalele sunt în desfășurare în 24 de județe, iar după încheierea lor vor continua în alte județe, a spus ministrul. Rogobete susține că multe dintre clinicile vizate sunt „păstorite de oameni cu influență politică”, care s-au simțit atacate.

„Nu cred că cineva în țara asta poate accepta să furi 1,2 milioane pe an, iar ministrul Sănătății să stea să te aplaude la finalul zilei”, a adăugat el.

Întrebat din ce zone sunt clinicile, ministrul a dat exemplul județului Bistrița-Năsăud. Acolo, după plecarea lui din minister, s-ar fi schimbat conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate și s-ar fi semnat un contract cu o clinică privată. Numele le va face publice odată cu raportul, a spus ministrul.

Medicii care pleacă la 11 cu pacientul

Controalele vizează și medicii care lucrează și la stat, și în cabinetul propriu. Potrivit ministrului, o mare parte dintre ei pleacă de la spitalul public la ora 11 sau mai devreme spre cabinetul privat, „cu tot cu pacient”. Rogobete a precizat că nu generalizează și că există și medici care își respectă programul sau stau peste program.