Șase persoane, printre care o femeie însărcinată care a fost încarcerată, au ajuns la spital după un accident pe DN1 la Scoreiu, în județul Sibiu. Potrivit primelor cercetări, totul ar fi pornit de la depășirea unui TIR.

Accidentul pe DN1 la Scoreiu s-a produs duminică seara, la kilometrul 269+500, la ieșirea din localitate. Au fost implicate două autoturisme și un ansamblu TIR.

Polițiștii rutieri au stabilit că o șoferiță de 29 de ani din București, care circula dinspre Brașov spre Sibiu, s-ar fi angajat în depășirea TIR-ului. Ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de un bărbat de 27 de ani din Sibiu, iar mașina acestuia ar fi fost apoi proiectată în TIR.

Cine sunt victimele

În mașina femeii se afla și o pasageră de 28 de ani din București. Cu șoferul de 27 de ani călătoreau o femeie de 25 de ani și un bărbat de 26 de ani, ambii din Șeica Mică, și o femeie de 29 de ani din Miercurea Sibiului.

Echipajele ISU au preluat trei victime: o femeie însărcinată, încarcerată, cu multiple traumatisme, o altă femeie cu multiple traumatisme și un bărbat cu traumatism cranian și la un picior. Alte trei victime, două femei și un bărbat, au fost duse la UPU Sibiu cu ambulanțele SAJ.

Traficul pe DN1 este blocat total. Polițiștii au deviat circulația pe ruta Ieșire A1 – DJ106 – Agnita – Voila – DN1 și le cer șoferilor să respecte indicațiile agenților aflați în teren.