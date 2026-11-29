MADR respinge avertismentele privind posibile probleme de aprovizionare cu carne de porc înaintea sărbătorilor de iarnă și susține că noua reglementare privind termenul de valabilitate nu va bloca piața, ci va elimina practicile prin care carnea congelată și ulterior decongelată sau produsele mai vechi erau comercializate drept carne proaspătă.

Ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC stabilește un termen maxim de opt zile de la sacrificare pentru carnea proaspătă refrigerată și va intra în vigoare la 19 decembrie 2026.

Într-un comunicat publicat duminică, MADR precizează că Ordinul comun nr. 316/1.023/711/2026 nu interzice comercializarea cărnii de porc din import, ci stabilește reguli privind prospețimea, trasabilitatea, etichetarea și respectarea lanțului frigorific.

Potrivit actului normativ, carnea proaspătă de porc care nu a fost supusă niciunui tratament de conservare va putea fi comercializată în condiții de refrigerare pentru o perioadă de maximum opt zile de la data sacrificării, înscrisă în certificatul sanitar-veterinar. Operațiunile de tranșare și ambalare nu vor permite stabilirea unui nou termen de valabilitate sau prelungirea celui inițial.

Reglementarea interzice, de asemenea, reintroducerea în circuitul de comercializare refrigerată a cărnii care a fost congelată anterior, inclusiv după decongelare, tranșare sau reambalare. Carnea congelată va putea fi comercializată în starea în care a fost livrată din unitățile de abatorizare sau introdusă pe teritoriul României, fără modificarea stării inițiale.

Noile prevederi se aplică tuturor operatorilor implicați în abatorizare, tranșare, procesare, depozitare, distribuție și comercializare, indiferent dacă produsele provin din România, din comerțul intracomunitar sau din importuri din state terțe. Regulile vizează inclusiv carnea de porc utilizată în preparate crude comercializate în stare refrigerată.

MADR: Carnea românească ajunge la raft în 24-48 de ore

Ministerul Agriculturii susține că termenul de opt zile nu va crea dificultăți pentru aprovizionarea magazinelor cu produse autohtone, întrucât lanțul național de distribuție permite livrarea rapidă de la abator la punctele de vânzare.

Potrivit MADR, pe circuitul intern, care include ferma, abatorul, unitatea de tranșare și magazinul, răcirea carcasei, tranșarea și transportul în condiții frigorifice durează între 24 și 48 de ore. Astfel, carnea provenită din fermele și abatoarele românești ar ajunge la raft cu aproximativ șase-șapte zile din termenul maxim de valabilitate disponibile pentru comercializare și consum.

Ministerul afirmă că marile lanțuri de magazine au deja programe de aprovizionare directă de la producătorii autohtoni, bazate pe trasabilitate și livrări rapide, și consideră că aceste fluxuri pot asigura continuitatea aprovizionării.

Comercianții avertizează asupra unor posibile sincope înainte de Crăciun

Precizările ministerului vin după ce Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) au avertizat că noua reglementare ar putea provoca dificultăți în aprovizionarea cu carne de porc în perioada sărbătorilor de iarnă.

Reprezentanții celor două organizații au arătat că termenul de opt zile trebuie să acopere întregul circuit comercial, de la sacrificare până la vânzarea către consumator, incluzând răcirea, tranșarea, ambalarea, transportul și distribuția. În opinia comercianților, acest interval ar putea deveni insuficient, în special pentru carnea provenită din import, care parcurge distanțe mai mari până la magazinele din România.

Asociațiile au susținut că produsele ar putea ajunge la raft cu numai trei-cinci zile rămase din termenul de valabilitate, iar consumatorii ar putea avea la dispoziție doar una sau două zile pentru preparare. Acestea au solicitat autorităților o discuție cu reprezentanții întregului lanț de producție și comercializare, pentru clarificarea aplicării ordinului și evitarea eventualelor blocaje.

Comercianții au mai reclamat lipsa unor prevederi tranzitorii pentru stocurile existente și contractele de aprovizionare aflate deja în derulare, în condițiile în care actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial la 19 noiembrie și urmează să se aplice cu șase zile înainte de Crăciun.

MADR respinge însă aceste temeri și consideră că noile condiții vor determina comercianții să își adapteze comenzile și să utilizeze mai mult lanțurile scurte de aprovizionare.

Noi obrligații privind etichetarea și transportul

Ordinul stabilește și cerințe suplimentare de informare a cumpărătorilor. Etichetele cărnii proaspete trebuie să conțină tipul produsului, țara de origine, unitatea în care a fost produsă, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate. În cazul produselor comercializate la vitrinele cu servire asistată, informațiile trebuie afișate vizibil la raionul destinat acestora.

Pentru carnea congelată, eticheta trebuie să specifice clar starea produsului, țara de origine, unitatea și țara în care a fost produsă, data și țara sacrificării, data producției sau a abatorizării, data congelării și termenul de valabilitate.

Transportul către unitățile de comercializare va trebui efectuat cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, spălate și dezinfectate înainte și după fiecare transport. Comercianții au obligația să păstreze cel puțin un an documentele care atestă dezinfecția mijloacelor de transport și înregistrările de temperatură.

Verificarea respectării regulilor va fi realizată de ANSVSA și ANPC. Prima instituție va controla trasabilitatea produselor, calculul termenului de valabilitate, istoricul temperaturilor și bilanțul cantitativ, în timp ce ANPC va verifica informațiile prezentate consumatorilor și practicile comerciale.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenție și se sancționează potrivit legislației în vigoare privind siguranța alimentelor.

„Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Ordinul comun nr. 316/1.023/711/2026, semnat de reprezentanții MADR, ANSVSA și ANPC, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 964 din 19 noiembrie 2026.