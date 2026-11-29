Salvamontiștii din Neamț sunt în misiune de salvare a unui turist aflat în dificultate pe munte din cauza epuizării fizice.

Operațiunea de salvare se desfășoară în zona Piciorul Fântânelelor, din Masivul Ceahlău, județul Neamț. Victima prezintă un blocaj muscular generalizat la nivelul membrelor inferioare.

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, la intervenție participă echipa de salvatori montani care asigură permanența în Baza Salvamont Durău.

Salvamontiștii vor acorda primul ajutor victimei și vor asigura coborârea acesteia de pe munte. Operațiunea este în desfășurare.

Opt persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

În bilanțul publicat duminică, Dispeceratul Național Salvamont a raportat opt apeluri care au necesitat intervenția de urgență a salvatorilor montani.

Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în Voineasa și în județul Gorj. Alte trei apeluri au fost direcționate către echipele Salvamont din Sibiu, Sinaia și Vrancea. Opt persoane au fost salvate, dintre care trei au fost transportate la spital.

Pe lângă apelurile de ajutor, turiștii au cerut și sfaturi și informații despre traseele montane.