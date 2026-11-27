Persoanele care asistă la un accident pe munte trebuie să își păstreze calmul, să securizeze zona, să alerteze echipele de salvare și să evite manevrele care pot agrava leziunile victimei, au transmis salvamontiștii.

De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată persoanelor care au suferit traumatisme, deoarece manevrele efectuate incorect, chiar și din dorința de a ajuta, pot provoca leziuni ireversibile.

Securizarea locului accidentului

Dacă accidentul s-a produs pe o pârtie de schi sau pe un traseu utilizat de bicicliști ori de vehicule de teren, salvamontiștii recomandă amplasarea unui marcaj vizual în forma literei „X”, în amonte de locul incidentului, la o distanță suficientă încât să îi avertizeze pe cei care coboară.

Echipele de salvare montană pot fi alertate prin apelarea numărului unic de urgență 112 sau a Dispeceratului Național Salvamont, la numărul 0725.826.668 (0SALVAMONT).

Persoana accidentată nu trebuie mișcată

Una dintre principalele recomandări ale salvamontiștilor este ca victima să nu fie deplasată, cu excepția situațiilor în care se află într-un pericol imediat.

Orice persoană care prezintă dureri sau o deteriorare a stării generale în urma unui traumatism trebuie tratată ca având o posibilă leziune la nivelul coloanei vertebrale, care necesită imobilizare și transport adecvat.

În același timp, transportarea victimei în brațe, în spate, prin târâre sau cu mijloace improvizate poate agrava leziunile, atrag atenția salvamontiștii. De asemenea, martorii nu trebuie să încerce să îndrepte membrele sau să modifice poziția corpului persoanei accidentate, deoarece astfel de manevre pot provoca leziuni ireversibile sau chiar fatale.

Cum se acordă primul ajutor până la sosirea salvatorilor

Dacă victima este inconștientă, trebuie verificată respirația. În cazul în care aceasta nu respiră normal, trebuie începute manevrele de resuscitare cardiopulmonară, urmând indicațiile personalului medical din dispecerat.

Salvamontiștii recomandă utilizarea telefonului în modul difuzor, astfel încât persoana care acordă primul ajutor să aibă mâinile libere.

În cazul unei hemoragii puternice, trebuie identificată zona sângerării și aplicată presiune directă asupra rănii, preferabil cu ajutorul unor comprese sterile. Dacă hemoragia severă nu poate fi oprită prin compresie, iar leziunea este la nivelul unui membru, poate fi necesară aplicarea unui garou, potrivit indicațiilor dispeceratului medical.

Totodată, trebuie evitat contactul direct cu sângele victimei, pentru a reduce riscul de transmitere a unor posibile infecții.

Protejarea victimei împotriva frigului

O altă măsură importantă este protejarea termică a persoanei accidentate, prin acoperirea acesteia cu haine, un sac de dormit sau o folie termoizolantă. Aceasta din urmă nu ar trebui să lipsească din echipamentul celor care merg pe munte, fiind utilă în prevenirea hipotermiei.

Martorii trebuie să comunice permanent cu victima, dacă aceasta este conștientă, și să urmărească eventualele modificări ale stării de conștiență, respirației, culorii pielii și buzelor.

Echipele Salvamont România dispun de personal pregătit profesional și atestat să intervină în cazul accidentelor montane.