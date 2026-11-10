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Intervenție de 10 ore în Munții Parâng pentru salvarea unui turist rătăcit / Bărbatul a fost găsit în zona Vârfului Cârja

Misiune dificilă de salvare în Munții Parâng, unde un turist rătăcit în zona Vârfului Cârja a fost căutat timp de mai multe ore. Jandarmii montani și salvamontiștii din Hunedoara au intervenit pe un teren accidentat, iar operațiunea s-a încheiat în noaptea de luni spre marți, după aproximativ 10 ore.
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Luiza Moldovan
10 nov. 2026, 08:56, Social
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O amplă operațiune de căutare și salvare s-a desfășurat luni în Munții Parâng, după ce un turist s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja.

Jandarmii montani și salvamontiștii din Hunedoara au intervenit timp de aproximativ 10 ore pentru a-l găsi și a-l coborî în siguranță de pe munte.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, alerta a fost primită luni, în jurul orei 16:30, printr-un apel la 112.

Apelul semnala dispariția unui turist în zona Vârfului Cârja.

Jandarmii montani hunedoreni au pornit imediat în căutarea bărbatului, alături de salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Hunedoara.

Turistul, găsit după câteva ore de căutări

Operațiunea a fost îngreunată de terenul accidentat, accesul dificil și condițiile meteorologice. Echipele de intervenție au continuat căutările până când turistul a fost localizat, în jurul orei 20:00.

Ulterior, salvatorii au început coborârea acestuia de pe munte. Misiunea s-a încheiat în jurul orei 01:00, când bărbatul a ajuns în siguranță la baza muntelui.

Întreaga intervenție a durat aproximativ 10 ore.

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