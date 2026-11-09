„Fenta” TVA. Ministrul Agriculturii vrea plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază: „Ministrul de Finanțe trebuie să se uite atent”

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propune scăderea TVA ca soluția principală care ar opri creșterea inflației.

„Acest mecanism pe care l-am propus cu plafonarea daosului comercial la alimentele de bază este un mecanism prin care magazinele de retail adaugă 20% la produsele alimente de bază după ce includ în fișa de cost toate cheltuielile directe și indirecte”, a declarat ministrul Agriculturii, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

Taxa pe valoarea adăugată a fost majorată în 2025, imediat după instalarea Guvernului Bolojan. Ea a crescut atunci de la 19% la 21%, pe fondul nevoii unor măsuri urgente care să aducă bani la bugetul de stat și, ulterior, să contribuie la reducerea deficitului.

Reducerea TVA, în pixul lui Nazare

Cel de care depinde, însă, acestă măsură este ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care, spune social-democratul, nu ar fi de acord cu reducerea TVA.

„Eu cred că un Ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri. De ce creșterea economică nu mai este așa cum era acum un an de zile? Probabil din creșterea taxelor, puterea de cumpărare a scăzut, colectarea este mai mică”, a mai explicat Florin Barbu.

Plafonarea adaosului comercial. Ce propune ministrul

Ministrul Agriculturii militează pentru plafonarea adaosului comercial. Măsură ar ajuta atât fermierii, cât și consumatorii.

„Dacă Florin Barbu a creat un mecanism economic prin care să reducem produsele alimente de bază și vedem aceste reduceri, eu cred că instituțiile statului care au atribuții pe acest act normativ, Consiliul Concurenței, ANAF și Institutul Național de Statistică, să facă un raport, să-l prezinte în Guvernul României și să se iau o decizie dacă plafonarea adaosului comercial pe alimente de bază a fost unul bun”, a mai transmis ministrul social-democrat.