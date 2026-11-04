Ministrul Agriculturii: „Nu voi vota regulamentul Uniunii Europene”. Ce propune Florin Barbu

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, amenință că nu va vota regulamentul Uniunii Europene, dacă acesta nu are în vedere măsuri ferme pentru fermieri.

„Agricultura nu mai trebuie să rămână o anexă bugetară la tot ceea ce înseamnă fonduri europene venite de la Bruxelles”, a transmis ministrul social-democrat, printr-o postare pe Facebook.

„Nu voi vota regulamentul Uniunii Europene”

Ministrul Agriculturii vrea o reglementare a subvențiilor pentru fermieri, astfel încât valorile acestora să nu mai fluctueze, ci să fie unele constante, indiferent de țara către care sunt trimise sau de calculele bugetare.

„Obiectivul nostru este să prevenim pierderile, nu doar să le compensăm după ce s-au produs. O agricultură puternică înseamnă investiții făcute la timp și fermieri pregătiți pentru anii dificili”, a mai scris Barbu.

Florin Barbu cere și măsuri ferme pentru perioadele de secetă, în care fermierii se confruntă cu pierderi.

„Investițiile în sisteme moderne de irigații pot duce agricultura românească într-o nouă etapă: producții mai mari, mai multă predictibilitate pentru fermieri și o dependență tot mai mică de despăgubirile pentru secetă”, a declarat ministrul Agriculturii.