Volodimir Zelenski a decorat-o pe Melania Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat-o pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu Ordinul Prințesei Olga (clasa I) prin decretul prezidențial nr. 1079/2026 din 2 noiembrie 2026, potrivit UNN.

Distincția i-a fost acordată pentru merite deosebite și contribuția personală semnificativă în sprijinul umanitar acordat Ucrainei. Gestul vine ca urmare a unei inițiative diplomatice fără precedent gestionate de Melania Trump, care a mediat și coordonat o misiune umanitară de salvare la Oleșki. Anterior, Melania Trump a contribuit la repatrierea unor copii ucraineni din Rusia în Ucraina.

Casa Albă a anunțat că Prima Doamnă, Melania Trump, a contribuit la negocierea unui armistițiu temporar între Rusia și Ucraina, în orașul Oleșki, începând cu 29 octombrie. Acordul a avut ca scop facilitarea livrărilor de ajutor umanitar și evacuarea în siguranță a civililor, în special a persoanelor în vârstă, care se confruntau cu lipsa apei, alimentelor și medicamentelor.

Criza umanitară din orașul Oleșki

Orașul Oleșki din regiunea Herson s-a confruntat cu o catastrofă umanitară severă și o criză de înfometare în masă. Zona este controlată de forțele ruse de la începutul invaziei și localitatea de pe malul stâng al Niprului a fost complet izolată din cauza poziționării sale pe linia frontului.

Ca urmare, orașul este complet rupt de rutele normale de aprovizionare. Livrările pe cale rutieră s-au oprit complet după ce mașinile cu alimente au fost distruse de mine sau au fost atacate de ruși. Locuitorii au supraviețuit mâncând buruieni din grădini, păsări sălbatice sau hrană pentru animale, transmit martorii.

În oraș nu mai există electricitate, gaz, medicamente și aproape deloc apă potabilă. Infrastructura este distrusă din cauza bombardamentelor și a inundației din 2023 care a fost provocată de distrugerea barajului de la Nova Kova. Ajutoarele de la administrația rusă au fost condiționate de acceptarea cetățeniei ruse, iar armata ucraineană a reușit doar sporadic să livreze pachete de supraviețuire cu ajutorul dronelor.

Înainte de armistițiul negociat de Melania Trump și de evacuare, în oraș se mai aflau aproximativ 2.000 de persoane, iar în regiune mai trăiau 6.000 de locuitori. Înainte de război, în oraș locuiau aproximativ 25.000 de oameni.