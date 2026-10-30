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Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween, la Casa Albă. Air Force One a survolat reședința prezidențială

Donald Trump și soția sa, Melania, au întâmpinat sute de copii costumați de Halloween la Casa Albă, unde au împărțit dulciuri și au făcut fotografii cu familiile invitate.
Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween, la Casa Albă. Air Force One a survolat reședința prezidențială
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Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
30 oct. 2026, 13:09, Știri externe
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Evenimentul a avut loc joi, 29 octombrie, pe peluza sudică a Casei Albe, cu două zile înainte de Halloween, scrie Euronews. Copiii au venit costumați în polițiști, soldați, piloți de curse și personaje din filme sau desene animate. Printre ținutele care au atras atenția s-a numărat și cea a unui bebeluș deghizat într-un buletin de vot.

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Trump a oferit dulciuri și a semnat costumele copiilor

Președintele american și prima-doamnă au stat la intrarea în reședință, unde i-au întâmpinat pe micii vizitatori și le-au oferit dulciuri. Trump a acordat și autografe, inclusiv pe costumele a doi copii îmbrăcați în piloți de curse. Cei doi soți s-au fotografiat cu familiile, în timp ce noi grupuri de participanți așteptau să fie primite.

La un moment dat, zgomotul motoarelor unui avion a atras atenția mulțimii. Air Force One a trecut la joasă altitudine deasupra Casei Albe, iar Donald și Melania Trump au privit aeronava. Avionul a efectuat două treceri, oferind invitaților un spectacol aerian neobișnuit pentru o petrecere de Halloween.

Casa Albă, decorată pentru Halloween, păstrând tradiția

Reședința prezidențială a fost împodobită cu dovleci, decorațiuni de toamnă și o reprezentare luminoasă a Lunii, amplasată în zona porticului sudic. Atmosfera a fost completată de muzicienii Forțelor Aeriene americane, care au interpretat melodii asociate sărbătorii.

La eveniment au participat și membri ai administrației Trump, împreună cu familiile lor. Printre aceștia s-au numărat secretarul Apărării, Pete Hegseth, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, și reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.

Casa Albă organizase mai multe activități pentru copii, de la distribuirea dulciurilor până la spații pentru fotografii și mici cadouri. Participanții au inclus familii ale militarilor, ale angajaților din structurile de ordine publică și familii adoptive. Primirea copiilor costumați de Halloween este o tradiție a Casei Albe, respectată de administrațiile americane de-a lungul anilor.

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