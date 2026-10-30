Scandal la Pentagon. Un general american de rang înalt, demis pentru presupuse scurgeri de informații secrete despre Iran și Ucraina

Generalul cu trei stele a fost înlăturat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, din funcția de director pentru strategie, planuri și politici în cadrul Statului Major Întrunit, relatează Associated Press. Postul ocupat de Sylvia este unul dintre cele mai importante pentru elaborarea și coordonarea planurilor militare destinate conducerii armatei americane și președintelui Statelor Unite.

Pentagonul susține că generalul a picat trei teste cu poligraful

Un oficial al Pentagonului, care a solicitat anonimatul, a declarat că Sylvia este investigat pentru presupusa divulgare a unor informații clasificate despre conflictul cu Iranul, războiul ruso-ucrainean și alte subiecte sensibile. Potrivit aceluiași oficial, generalul nu ar fi trecut trei teste cu detectorul de minciuni, efectuate în cadrul investigației.

Acuzațiile nu au fost dovedite printr-o hotărâre judecătorească. Nici rezultatele complete ale anchetei nu au fost făcute publice. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că instituția a luat măsurile necesare pentru protejarea informațiilor sensibile, fără să îl nominalizeze pe Sylvia. El a confirmat transmiterea cazului către Departamentul Justiției, care ar putea decide eventuale acțiuni legale.

Trump avertizează asupra consecințelor divulgării informațiilor

Întrebat joi despre demiterea generalului, președintele Donald Trump a declarat că administrația sa încearcă să identifice persoanele care transmit informații confidențiale presei. Trump a avertizat că persoana vizată va avea probleme serioase, referindu-se însă în mod eronat la general ca la o femeie.

🇺🇲 Update: the Pentagon now says why it fired Lt. Gen. Brett Sylvia. A War Department official says Sylvia was fired for „severe misconduct” and is under investigation for leaking classified information about the Iran war, the Russia-Ukraine war „and more.” The official says Sylvia failed three polygraphs and that the case has been referred to the Justice Department. None of this has been independently verified, and Sylvia has not commented publicly. Asked about it at Joint Base Andrews on Thursday, President Trump said: „We’re very much looking for leakers and she’s going to have big problems. Long-term problems.” He referred to the general as „she.” The department also says Sylvia was not a central planner for the Iran war, a role it assigns to CENTCOM, even as options for new strikes are being drafted. According to the Pentagon, the case against the Joint Staff’s chief strategist has now been referred to the Justice Department.

https://t.co/3xhweoEOi9 — The Tectonic (@thetect0nic) October 29, 2026

Demiterea survine în timp ce Casa Albă analizează posibilitatea reluării atacurilor împotriva Iranului după alegerile americane din 3 noiembrie. Un oficial al Pentagonului a precizat totuși că Sylvia nu era principalul responsabil pentru planificarea operațiunilor împotriva Iranului, atribuție care revine Comandamentului Central american.

Pentagonul și-a retras mesajul de mulțumire pentru general

La scurt timp după demitere, Statul Major Întrunit a transmis un mesaj prin care îi mulțumea generalului pentru cei 32 de ani de serviciu militar. Declarația a fost ulterior retrasă, instituția explicând că nu reflecta în mod corespunzător circumstanțele plecării sale.

Sylvia a condus anterior Divizia 101 Aeropurtată și a primit numeroase distincții militare, inclusiv șase medalii Bronze Star și Purple Heart. Demiterea sa face parte dintr-o serie de schimbări la vârful armatei americane sub conducerea lui Hegseth.

Anul trecut, trei consilieri apropiați ai secretarului Apărării au fost concediați în cadrul unei alte investigații privind scurgerile de informații. Aceștia au contestat public acuzațiile. Până la momentul redactării artricolului, Sylvia nu a răspuns solicitărilor presei pentru un punct de vedere.