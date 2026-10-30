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Scandal la Pentagon. Un general american de rang înalt, demis pentru presupuse scurgeri de informații secrete despre Iran și Ucraina

Pentagonul îl acuză pe generalul american Brett Sylvia, recent demis dintr-un post important de planificare militară, că ar fi transmis jurnaliștilor informații clasificate despre războaiele din Iran și Ucraina.
Scandal la Pentagon. Un general american de rang înalt, demis pentru presupuse scurgeri de informații secrete despre Iran și Ucraina
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
30 oct. 2026, 06:33, Știri externe
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Generalul cu trei stele a fost înlăturat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, din funcția de director pentru strategie, planuri și politici în cadrul Statului Major Întrunit, relatează Associated Press. Postul ocupat de Sylvia este unul dintre cele mai importante pentru elaborarea și coordonarea planurilor militare destinate conducerii armatei americane și președintelui Statelor Unite.

Pentagonul susține că generalul a picat trei teste cu poligraful

Un oficial al Pentagonului, care a solicitat anonimatul, a declarat că Sylvia este investigat pentru presupusa divulgare a unor informații clasificate despre conflictul cu Iranul, războiul ruso-ucrainean și alte subiecte sensibile. Potrivit aceluiași oficial, generalul nu ar fi trecut trei teste cu detectorul de minciuni, efectuate în cadrul investigației.

Acuzațiile nu au fost dovedite printr-o hotărâre judecătorească. Nici rezultatele complete ale anchetei nu au fost făcute publice. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că instituția a luat măsurile necesare pentru protejarea informațiilor sensibile, fără să îl nominalizeze pe Sylvia. El a confirmat transmiterea cazului către Departamentul Justiției, care ar putea decide eventuale acțiuni legale.

Trump avertizează asupra consecințelor divulgării informațiilor

Întrebat joi despre demiterea generalului, președintele Donald Trump a declarat că administrația sa încearcă să identifice persoanele care transmit informații confidențiale presei. Trump a avertizat că persoana vizată va avea probleme serioase, referindu-se însă în mod eronat la general ca la o femeie.

Demiterea survine în timp ce Casa Albă analizează posibilitatea reluării atacurilor împotriva Iranului după alegerile americane din 3 noiembrie. Un oficial al Pentagonului a precizat totuși că Sylvia nu era principalul responsabil pentru planificarea operațiunilor împotriva Iranului, atribuție care revine Comandamentului Central american.

Pentagonul și-a retras mesajul de mulțumire pentru general

La scurt timp după demitere, Statul Major Întrunit a transmis un mesaj prin care îi mulțumea generalului pentru cei 32 de ani de serviciu militar. Declarația a fost ulterior retrasă, instituția explicând că nu reflecta în mod corespunzător circumstanțele plecării sale.

Sylvia a condus anterior Divizia 101 Aeropurtată și a primit numeroase distincții militare, inclusiv șase medalii Bronze Star și Purple Heart. Demiterea sa face parte dintr-o serie de schimbări la vârful armatei americane sub conducerea lui Hegseth.

Anul trecut, trei consilieri apropiați ai secretarului Apărării au fost concediați în cadrul unei alte investigații privind scurgerile de informații. Aceștia au contestat public acuzațiile. Până la momentul redactării artricolului, Sylvia nu a răspuns solicitărilor presei pentru un punct de vedere.

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