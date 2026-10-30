Trei morți după ce două elicoptere s-au ciocnit în aer în apropierea unui aeroport din Oregon

Maddie Aasbo, o instructoare de zbor în vârstă de 22 de ani din Texas, și Tyler Sturdevant, un pilot de 38 de ani din Oregon, și-au pierdut viața în urma impactului, alături de un elev-pilot din Regatul Unit, a declarat șeriful comitatului Yamhill, Sam Elliott, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit CNN.

Aasbo se afla într-unul dintre elicoptere împreună cu elevul-pilot, în timp ce Sturdevant era singura persoană aflată în celălalt aparat de zbor, a precizat șeriful.

Aeronavele s-au prăbușit pe un teren agricol privat, în apropierea Aeroportului Municipal McMinnville, au comunicat oficialii.

Ce spun martorii

Un elicopter de culoare roșie a fost găsit distrus, în bucăți, iar un elicopter de culoare verde a rămas răsturnat, cu partea superioară în jos. McMinnville se află la aproximativ 40 de mile (circa 64 de kilometri) sud-vest de Portland.

Un segment de o milă din autostrada 233, situată în apropiere, a fost închis din cauza accidentului, a anunțat joi după-amiază Departamentul pentru Transporturi din Oregon, fără a oferi o estimare privind redeschiderea.

Leo Rodriguez a declarat că a sunat la 911 după ce a fost martor la accident, aflându-se în podgoria familiei sale.

„Dintr-odată, am auzit o bubuitură puternică și zgomot de metal care se rupe; m-am uitat în sus și am văzut două elicoptere care tocmai se ciocniseră în aer”, a spus el pentru KPTV, o stație afiliată CNN.

„Mi-a luat ceva timp până când creierul meu a înțeles ce vedeam. Nu vezi așa ceva în fiecare zi. S-au răsucit și au căzut la pământ”.

Anchetă extinsă

Biroul șerifului a solicitat publicului să evite zona și să aibă „răbdare, în timp ce intervenim în acest incident critic”.

Ancheta privind prăbușirea, care a avut loc în jurul orei 14:15, ora locală, este condusă de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), care investighează, de asemenea, incidentul. Anchetatorii federali au fost prezenți la fața locului joi seară, a declarat șeriful.

Cele două aeronave implicate au fost un Robinson R-22, care efectua un zbor de instruire, și un Airbus AS350, care se afla într-un zbor de mentenanță, a precizat NTSB.

Unul dintre elicoptere era operat de Jerry Trimble Helicopters, o școală de instruire pentru zborul cu elicopterul și un serviciu de închiriere pentru zboruri private, a precizat compania într-un comunicat.

„Jerry Trimble Helicopters confirmă cu profundă tristețe că una dintre aeronavele noastre a fost implicată într-un incident aviatic în această după-amiază”, a transmis compania. „Gândurile și inimile noastre sunt alături de persoanele implicate, de familiile acestora și de toți cei afectați de acest eveniment”.

Compania a adăugat că va coopera cu autoritățile în cadrul anchetei.