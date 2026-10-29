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Obama continuă ironiile la adresa lui Trump, după reacția administrației la criticile aduse renovărilor de la Casa Albă. „Au mobilizat un răspuns guvernamental la glumă”

Fostul președinte american Barack Obama și-a continuat ironiile la adresa lui Donald Trump, în urma reacției administrației la criticile sale privind renovările de la Casa Albă, pe care le-a comparat cu o „fabrică de cheesecake-uri deschisă de Saddam Hussein”. De această dată, Obama a spus că „au mobilizat un răspuns guvernamental la acea glumă. Nu la inflație, ci la acea glumă”.
Obama continuă ironiile la adresa lui Trump, după reacția administrației la criticile aduse renovărilor de la Casa Albă. „Au mobilizat un răspuns guvernamental la glumă”
Ioana Târziu
29 oct. 2026, 08:51, Știri externe
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Fostul președinte al SUA a vorbit în statul american Georgia, miercuri seara, criticând încă o dată gusturile țipătoare ale lui Donald Trump privind renovările de la Casa Albă.

Anterior, Barack Obama a comparat renovările cu o „fabrică de cheesecake-uri deschisă de Saddam Hussein”, lucru care a stârnit mai multe critici din partea republicanilor și a administrației Trump.

În urma reacției guvernului, Obama a declarat că „președintele nici măcar nu s-a supărat pe comparația cu Saddam Hussein”, conform Mirror.

„Partea asta nu l-a deranjat. Dar a fost foarte supărat din cauza Fabrica de Cheesecake. S-a simțit foarte ofensat. A spus că nu înțeleg munca artizanilor de la Casa Albă”, a continuat fostul președinte american.

Barack Obama a mai menționat că „au mobilizat un răspuns guvernamental la gluma aceea. Nu la inflație, ci la gluma aceea”.

„Casa Albă l-a sunat chiar și pe Secretarul Trezoreriei. Acesta este omul care este responsabil de economie. Persoana care ar trebui să găsească o modalitate de a vă face viața mai accesibilă. Tipul care ar trebui să găsească o modalitate de a reduce inflația. Și de a reduce ratele dobânzilor. I-au spus că ar trebui să țină o conferință de presă în fața Fabricii de Cheesecake”, a adăugat el.

Fostul lider SUA a continuat spunând că reacțiile provocate de remarcile sale a fost o ilustrare a motivului pentru care este atât de supărat pe administrația Trump.

„Aceștia nu sunt oameni serioși”, a spus el, precizând și că „toți plătim prețul lipsei lor de seriozitate”, potrivit sursei citate.

Luni, întrebat despre comparația lui Obama la adresa renovărilor de la Casa Albă, Donald Trump a spus că criticile fostului lider „arată doar de ce a fost un președinte groaznic”.

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