Obama continuă ironiile la adresa lui Trump, după reacția administrației la criticile aduse renovărilor de la Casa Albă. „Au mobilizat un răspuns guvernamental la glumă”

Fostul președinte al SUA a vorbit în statul american Georgia, miercuri seara, criticând încă o dată gusturile țipătoare ale lui Donald Trump privind renovările de la Casa Albă.

Anterior, Barack Obama a comparat renovările cu o „fabrică de cheesecake-uri deschisă de Saddam Hussein”, lucru care a stârnit mai multe critici din partea republicanilor și a administrației Trump.

În urma reacției guvernului, Obama a declarat că „președintele nici măcar nu s-a supărat pe comparația cu Saddam Hussein”, conform Mirror.

„Partea asta nu l-a deranjat. Dar a fost foarte supărat din cauza Fabrica de Cheesecake. S-a simțit foarte ofensat. A spus că nu înțeleg munca artizanilor de la Casa Albă”, a continuat fostul președinte american.

Barack Obama a mai menționat că „au mobilizat un răspuns guvernamental la gluma aceea. Nu la inflație, ci la gluma aceea”.

„Casa Albă l-a sunat chiar și pe Secretarul Trezoreriei. Acesta este omul care este responsabil de economie. Persoana care ar trebui să găsească o modalitate de a vă face viața mai accesibilă. Tipul care ar trebui să găsească o modalitate de a reduce inflația. Și de a reduce ratele dobânzilor. I-au spus că ar trebui să țină o conferință de presă în fața Fabricii de Cheesecake”, a adăugat el.

Fostul lider SUA a continuat spunând că reacțiile provocate de remarcile sale a fost o ilustrare a motivului pentru care este atât de supărat pe administrația Trump.

„Aceștia nu sunt oameni serioși”, a spus el, precizând și că „toți plătim prețul lipsei lor de seriozitate”, potrivit sursei citate.

Luni, întrebat despre comparația lui Obama la adresa renovărilor de la Casa Albă, Donald Trump a spus că criticile fostului lider „arată doar de ce a fost un președinte groaznic”.