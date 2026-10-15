Obama critică Israelul: „A luat pământurile palestinienilor și a mers prea departe”

Barack Obama a acuzat Israelul că „a luat pământuri de la oameni și a mers prea departe”, referindu-se la nedreptățile suferite de palestinieni. Potrivit The Jerusalem Post, declarația a fost făcută în cadrul unei discuții despre conflictul din Orientul Mijlociu, la Belfast, în Irlanda de Nord.

Obama a vorbit despre originile conflictului israeliano-palestinian și despre nedreptățile reclamate de palestinieni.

„Pe bună dreptate, acești oameni au spus: Este o nedreptate și îmi vreau pământul înapoi”, a declarat fostul lider de la Casa Albă, referindu-se la reacția palestinienilor față de controlul exercitat de Israel asupra teritoriilor.

Obama: Israelul riscă să piardă autoritatea morală

„Poporul evreu a fost, timp de milenii, oprimat, discriminat și ucis. Europa a fost responsabilă pentru o mare parte din aceste lucruri. Este de înțeles că evreii au căutat un refugiu”, a spus Obama, amintind de persecuțiile și discriminările suferite de evrei de-a lungul istoriei.

El a criticat însă ideea că superioritatea militară și tehnologică a Israelului ar putea justifica orice acțiune întreprinsă în numele securității.

„Dacă atitudinea Israelului este că, acum, când suntem cei mai puternici și cei mai avansați tehnologic din regiune, securitatea noastră depinde de faptul că putem face orice considerăm necesar și putem lua orice dorim, fără să facem concesii nimănui… ei, bine, acest lucru poate funcționa pe termen scurt. Dar, dacă aceasta este poziția pe care o adopți, ai pierdut autoritatea morală”, a declarat Obama.

„Israelienii și palestinienii trebuie să găsească o cale de conviețuire”

Potrivit lui Obama, ostilitatea față de Israel, manifestată după masacrul din 7 octombrie, arată necesitatea unei încetări reale a ostilităților, pentru ca soluțiile pe termen lung să poată fi puse în aplicare.

Fostul președinte american a subliniat că milioanele de evrei și palestinieni care trăiesc în regiune nu vor pleca de acolo, motiv pentru care ambele părți trebuie să găsească o modalitate de conviețuire.

„Cetățenii Israelului trebuie să regândească, să își imagineze din nou cum vor trăi copiii și nepoții lor în această regiune. Veți rămâne pur și simplu în spatele zidurilor și îi veți elimina pe toți cei din jur sau veți găsi o modalitate dreaptă de a vă apăra, acționând în același timp într-un mod etic și moral?”, a întrebat Obama.

„Trebuie să căutăm alte căi de schimbare”

Fostul lider de la Casa Albă a avut un mesaj și pentru palestinieni, cărora le-a cerut să renunțe la ideea că ar putea obține victoria prin forță. El a explicat că palestinienii trebuie să înțeleagă că nu pot învinge Israelul printr-un număr mai mare de victime provocate sau prin superioritate militară.

„Trebuie să ne uităm la alte exemple despre cum se produce schimbarea”, a spus Obama, indicând strategiile nonviolente drept o posibilă cale de urmat.

El a recunoscut însă că o asemenea schimbare nu se poate produce rapid. „Va dura ceva timp”, a precizat fostul președinte american.