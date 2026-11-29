Pedeapsa cu moartea revine în prim-plan în Israel. Parchetul militar a informat familia lui Netanel Shukrun că va depune un rechizitoriu împotriva lui Kadri Samara, acuzat de atac, a anunțat duminică armata israeliană, potrivit AFP.

Este primul rechizitoriu depus de la modificarea legii din mai 2026, care prevede pedeapsa cu moartea pentru astfel de cazuri.

Shukrun, cetățean francez și israelian, a fost împușcat mortal în Cisiordania ocupată pe 20 septembrie. Mersese cu fiul său la un izvor din apropierea unei colonii, pentru o baie rituală înainte de Yom Kippur. Armata a anunțat câteva ore mai târziu că suspectul a fost arestat. Văduva lui ceruse duminică procurorilor să invoce noua lege.

Ce prevede legea

Knesset-ul a adoptat legea pe 30 martie, cu 62 de voturi pentru și 48 împotrivă. Ea face din pedeapsa cu moartea pedeapsa implicită pentru palestinienii din Cisiordania găsiți vinovați de instanțele militare israeliene de atacuri mortale considerate „acte de terorism”. În „circumstanțe speciale”, pedeapsa poate fi redusă la închisoare pe viață.

Legea a fost susținută de un deputat din partidul Otzma Yehudit (Puterea Evreiască) al lui Itamar Ben Gvir. Comisia Europeană a calificat-o atunci drept „un clar pas înapoi” și a cerut Israelului să-și respecte moratoriul asupra pedepsei cu moartea.

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Ben Gvir, ministrul interimar al Securității Naționale, a numit decizia procurorilor „un pas istoric pentru Statul Israel”, „morală” și „descurajantă”. Ministrul interimar al Apărării, Israel Katz, a spus că este „pedeapsa potrivită” și că face dreptate familiei Shukrun.

Comitetul Public împotriva Torturii din Israel a criticat decizia: „În toată lumea, țările abolesc pedeapsa cu moartea, dar Israelul adoptă o formă rasistă și draconică a acesteia, care îi vizează pe palestinieni”.

Potrivit Clubului Prizonierilor Palestinieni, rechizitoriul va fi prezentat luni, la o audiere în închisoarea militară Ofer, la nord de Ierusalim.