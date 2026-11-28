Planul din Franța privind rezervele de pământuri rare a fost anunțat la începutul săptămânii, la Palatul Élysée, potrivit Euronews. Sunt vizate apărarea, industria auto și cea aerospațială.

Stocurile vor fi gestionate de Caisse des dépôts, brațul financiar al statului. Companiile care nu își diversifică furnizorii riscă să piardă din sprijinul public. Președinția spune că planul a atras deja investiții de aproape 7 miliarde de euro.

Teama de China

China domină piața și controlează peste 85% din capacitatea mondială de separare a pământurilor rare. Beijingul poate bloca exporturile, de la caz la caz, în funcție de cine cumpără și la ce folosește materialele.

„Ne întrebăm dacă China nu ne înțelege industria mai bine decât o înțelegem noi”, spune Frédéric Jeannin, cercetător la think tank-ul IRIS.

Pregătiri pentru un eventual război

Al doilea motiv este un posibil conflict cu Rusia. Stocurile fizice ar asigura materia primă pentru industria de apărare, explică Jeannin. Ele ar transmite și un mesaj unui eventual agresor: Franța poate rezista o perioadă într-o criză.

Statele Unite au lansat deja în februarie o rezervă similară, „Project Vault”, de 12 miliarde de dolari.

„Va fi mai scump, dar este necesar pentru a ne proteja în caz de criză”, a conchis Jeannin.