Negocierile începute joi la Bruxelles s-au încheiat vineri fără un acord, deși discuțiile au durat peste 12 ore. Președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat că liderii celor 27 de state membre nu au reușit să stabilească nici măcar dimensiunea viitorului buget european.

„Nu am ajuns la un acord”, a declarat Costa, vineri, la finalul summitului, potrivit Associated Press.

Disputele privesc atât contribuțiile financiare ale statelor membre, cât și distribuirea fondurilor europene. Unele țări cer diminuarea și mai mult a bugetului propus, în timp ce altele se opun reducerilor și solicită chiar majorarea sumelor alocate.

Franța și Germania speră la un acord până la Crăciun

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța nu va accepta reduceri suplimentare ale bugetului Uniunii Europene, considerând că limitarea ambițiilor financiare ale blocului comunitar reprezintă o eroare strategică.

Macron a insistat asupra necesității încheierii unui acord până la sfârșitul anului, invocând apropierea alegerilor prezidențiale din Franța, programate pentru aprilie 2027.

„Nu voi mai fi în poziția politică și democratică de a relansa o discuție asupra bugetului și de a o încheia după 31 decembrie”, a declarat liderul francez.

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut că negocierile ar putea necesita mai mult timp decât cele două zile rezervate următorului summit, dar și-a exprimat speranța că discuțiile se vor încheia înainte de Crăciun.

În schimb, premierul Ungariei, Péter Magyar, consideră că este puțin probabil să se ajungă la un acord până la Crăciun, dat fiind faptul că negocierile de până acum nu au dat rezultate.

Împrumutul de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, în așteptare

Blocajul bugetar afectează și adoptarea unui nou împrumut european de 45 de miliarde de euro, destinat nevoilor economice și militare ale Ucrainei în 2027.

Propunerile bugetare aflate în discuție includ și o alocare de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, pe parcursul celor șapte ani ai viitorului cadru financiar european.

Statele membre nu au ajuns la un acord privind plata dobânzilor pentru împrumutul destinat Ucrainei. Unele țări vor ca aceste costuri să fie acoperite din banii deja alocați în bugetul UE, în timp ce altele susțin că trebuie prevăzute fonduri suplimentare.

António Costa a precizat că 24 dintre cele 27 de state membre susțin noul împrumut pentru Ucraina.

Bulgaria solicită însă ca banii cu care contribuie să fie folosiți exclusiv pentru nevoile economice ale țării, nu pentru finanțarea armatei. Cehia, Ungaria și Slovacia se opun împrumutului în forma propusă.

Aprobarea finanțării necesită acordul unanim al statelor membre, iar António Costa va încerca să convingă cele trei țări să își schimbe poziția până la summitul din decembrie.

Împrumutul ar urma să fie rambursat de Ucraina numai în momentul în care Rusia va plăti despăgubiri de război.

UE ia în calcul o nouă taxă pentru a strânge 5 miliarde de euro anual

Liderii europeni caută noi surse de venit pentru bugetul UE, deoarece statele membre nu se înțeleg asupra sumelor cu care trebuie să contribuie.

António Costa a propus introducerea unei taxe pentru companiile care obțin venituri din publicitatea online și din folosirea datelor utilizatorilor. Aceasta ar putea aduce aproximativ 5 miliarde de euro anual la bugetul european.

Irlanda se opune propunerii. Premierul Micheál Martin consideră că o asemenea taxă ar afecta competitivitatea economiei europene.

În schimb, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că propunerea se bucură de sprijinul multor lideri europeni.

UE analizează și alte surse de venit, inclusiv taxarea produselor din tutun și folosirea veniturilor din comercializarea certificatelor de emisii de carbon.

Negocierile, reluate pe 17–18 decembrie

Liderii europeni urmează să se reunească pe 17 și 18 decembrie, într-o nouă încercare de a ajunge la un acord asupra bugetului pentru perioada 2028–2034.

António Costa a transmis că va continua consultările cu guvernele statelor membre înaintea summitului, pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru toate părțile.

Negocierile sunt îngreunate și de apropierea alegerilor din Franța, Italia și Polonia, programate pentru 2027. Schimbările de guvern sau formarea unor noi coaliții politice ar putea complica și mai mult obținerea unui acord asupra bugetului european.

Noul buget trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028, iar conducerea Consiliului European dorește încheierea negocierilor până la sfârșitul acestui an.