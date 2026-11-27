Nicușor Dan, președintele României, susține că țara noastră va continua să fie beneficiară de fonduri de la Uniunea Europeană, în contextul în care tot mai multe țări membre vor să beneficieze și ele de mai mulți bani decât taxe.

„Răspunsul la această temă speculativă este bilanțul României în cei 20 de ani plus anii de preaderare, cât am dat și cât am luat. Și răspunsul este că am dat 35-40 de miliarde și că am luat 110-120 de miliarde. Asta este singurul răspuns”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit despre fondurile europene pe care România urmează să le primească pentru următorii 10 ani, în contextul discuțiilor tot mai acide de la Bruxelles, unde mării lideri europeni nu reușesc să se pună de acord pe bugetul multianual.

Poziția României, în discuțiile de la Bruxelles

Președintele României spune vineri că România trebuie să găsească un echilibru în cheltuirea banilor de la Uniunea Europeană. Altfel, țara noastră ar intra în ceea ce șeful statului numește un „cerc vicios”.

„Trebuie să găsim echilibrul astfel încât deficitul să rămână cel asumat cu Comisia Europeană și pe baza căruia agențiile de rating ne dau ratingul de țară, pentru că altfel intrăm în cercul vicios și o să fie mult mai rău economic pentru toți”, a mai precizat Dan.

Totuși, Nicușor Dan spune că discuțiile dintre șefii de state europene nu s-au axat pe cheltuieli, ci pe venituri.

Aceștia nu au reușit să ajungă la un acord.