Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat vineri, într-un mesaj publicat pe Facebook, că șefii de stat și de guvern reuniți în Consiliul European nu au reușit să ajungă la o poziție comună privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034, în urma discuțiilor din timpul nopții.

Mureșan precizează că Parlamentul European are deja un mandat de negociere, votat în plen în luna aprilie, și așteaptă ca și Consiliul să își stabilească poziția pentru ca negocierile dintre cele două instituții să poată începe.

„Consiliul European este încă divizat între statele care vor un buget suficient și cele care doresc o reducere a bugetului. În următorii șapte ani, Uniunea Europeană va avea mai multe de făcut. De aceea, noi, în Parlamentul European, ne opunem tăierilor”, a afirmat europarlamentarul în postarea de pe Facebook.

El a atras atenția asupra faptului că un buget redus ar putea pune în pericol investițiile europene în securitate și apărare, protecția frontierelor și securitatea cibernetică, dar ar însemna și mai puțini bani pentru economie, fermieri și infrastructură.

„Un buget prea mic ar pune în pericol investițiile în securitate și apărare, în protecția frontierelor și în securitatea cibernetică. Ar însemna și mai puțini bani pentru întărirea economiei, pentru sprijinirea fermierilor și pentru investițiile în infrastructură de care încă avem nevoie. Înțelegem că unor state membre le este greu să contribuie mai mult la bugetul Uniunii Europene. Tocmai de aceea, noi, Parlamentul European, propunem ca Uniunea să aibă mai multe surse proprii de venit, astfel încât bugetul european să depindă mai puțin de situația finanțelor publice din statele membre”, a precizat acesta.

Propunere privind taxarea marilor companii de tehnologie

Pentru asigurarea unor venituri suficiente la bugetul european, Mureșan susține că o soluție este identificarea unor noi surse proprii de finanțare, astfel încât contribuțiile statelor membre să nu reprezinte principala sursă de venit.

În acest sens,el propune taxarea marilor companii de tehnologie, despre care afirmă că beneficiază de acces la piața unică europeană, fără să contribuie corespunzător la finanțarea bugetului comunitar.

„Cea mai importantă sursă nouă de venit pe care o propun în numele Parlamentului European este taxarea giganților tehnologici. Aceste companii, printre cele mai mari din lume, nu contribuie deloc pentru accesul lor la piața unică europeană de peste 450 de milioane de oameni”, a spus europarlamentarul.

Mureșan cere o poziție comună a statelor membre în decembrie

Europarlamentarul consideră că șefii de stat și de guvern trebuie să ajungă la un acord la următoarea reuniune din decembrie, astfel încât Consiliul și Parlamentul European să poată începe negocierile la începutul anului viitor.

Obiectivul este adoptarea bugetului în timp util, pentru ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Mureșan a subliniat că România are nevoie în continuare de fonduri europene consistente pentru agricultură și coeziune, dar și de un buget comunitar suficient de flexibil pentru a putea răspunde unor eventuale situații de criză.

„Contează însă și dimensiunea bugetului în ansamblu. Bugetul trebuie să aibă suficient spațiu de manevră și fonduri de rezervă pentru a reacționa în situații de criză. În următorii ani vor apărea și situații pe care astăzi nu le putem anticipa. Este în interesul României ca Uniunea Europeană să aibă resurse pentru a ne putea sprijini atunci când avem nevoie”, a punctat europarlamentarul.

El a mai atras atenția că România trebuie să se pregătească pentru atragerea fondurilor destinate competitivității, care vor avea o pondere tot mai mare în viitorul buget european.

În plus, el consideră că economia românească trebuie să se orienteze mai mult către cercetare, inovare și inteligență artificială, pentru a reduce decalajele față de celelalte state europene.

„Economia noastră se poate moderniza doar dacă ne concentrăm și pe fonduri de competitivitate. Dacă noi vom face în continuare doar rețele de apă, iluminat public și canalizare, în timp ce alte state se concentrează pe cercetare, inovare și inteligența artificială, decalajul dintre noi și restul Europei va crește, nu va scădea. Îl putem reduce doar dacă ne pregătim de acum să folosim și aceste fonduri pentru a ne moderniza economia”, a conchis europarlamentarul.

Scandal la Summitul UE. Macron și Merz trag în direcții opuse

Summitul UE s-a încheiat joi fără progrese importante în negocierile privind viitorul buget european, după ce liderii au refuzat să renunțe la condițiile lor. Disputa dintre statele care cer reduceri și cele care apără fondurile de coeziune, dar și divergențele dintre Emmanuel Macron și Friedrich Merz, au blocat discuțiile.

Negocierile au devenit tensionate și haotice, iar mai mulți lideri au pus sub semnul întrebării posibilitatea unui acord până în luna decembrie.

Modul în care discuțiile s-au desfășurat a ridicat și semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Antonio Costa de a conduce negocierile. Credibilitatea președintelui CE depinde acum de rezultatul acestui proces.