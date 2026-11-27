În declarațiile de presă susținute după participarea la reuniunea extraordinară a Consiliului European, Nicușor Dan a precizat că negocierile privind viitorul buget european vizează două mari capitole: coeziunea și agricultura, respectiv competitivitatea.

Ce fonduri europene vrea România să păstreze în bugetul UE 2028-2034

În ceea ce privește primul capitol, România urmărește menținerea nivelului actual al fondurilor europene și obținerea unei flexibilități mai mari în cheltuirea acestora, inclusiv prin prelungirea perioadei în care pot fi efectuate plățile.

„Obiectivul României este o păstrare a nivelului fondurilor europene cu care suntem obișnuiți, atât pe agricultură, cât și pe coeziune, și o flexibilitate în modul de cheltuire a acestor bani”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a adăugat că România susține și prioritizarea regiunilor afectate de războiul din Ucraina.

România vrea ca firmele europene să colaboreze cu companiile românești

În privința competitivității, șeful statului a explicat că România dorește introducerea unor mecanisme care să încurajeze companiile din statele mai dezvoltate ale Uniunii Europene să colaboreze cu firme din țări cu decalaje economice, precum România.

„Interesul României este să introducem niște lanțuri de valoare sau lanțuri de producție, astfel încât companiile mai dezvoltate din Europa să trebuiască să se asocieze cu companii din țări mai puțin dezvoltate, cum este România”, a afirmat Nicușor Dan.

Un alt obiectiv al României este obținerea unor fonduri consistente pentru industria de apărare, inclusiv pentru mobilitate militară și infrastructură cu utilizare duală.

România și Italia coordonează grupul „Prietenii coeziunii”

Președintele a precizat că, deși propunerea de negociere discutată la reuniunea extraordinară a Consiliului European a inclus reduceri față de varianta precedentă, acestea au fost nesemnificative în cazul alocărilor naționale urmărite de România.

România coordonează, alături de Italia, grupul celor 17 state membre cunoscut drept „Prietenii coeziunii”. Nicușor Dan a precizat că următoarea etapă a negocierilor va avea loc în luna decembrie.

Nicușor Dan: România trebuie să contribuie cu 2 euro ca să primească 3 euro

La finalul declarațiilor, șeful statului a vorbit și despre schimbarea poziției economice a României în Uniunea Europeană, în contextul creșterii produsului intern brut și al contribuțiilor la bugetul comunitar.

„Nu trebuie să mai avem așteptarea, cum s-a întâmplat până acum, ca România să contribuie cu un euro și să primească 3. Am depășit această etapă, România s-a dezvoltat”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că România trebuie să se raporteze la o nouă realitate economică.

„Așteptarea pe care noi trebuie să o avem din momentul acesta este ca România să contribuie cu 2 euro ca să primească 3 euro”.