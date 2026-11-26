Victor Negrescu a transmis că noua formulă de finanțare ar putea introduce condiționalități similare celor din PNRR pentru accesarea fondurilor europene, acestea urmând să fie reunite într-un singur plan național, care va reuni politica de coeziune cu politica agricolă.

„Propunerea care se discută în prezent la nivelul șefilor de stat și de guverne este clar scris acolo că banii vor fi condiționați de reforme și de jaloane. Probabil că vom primi o anvelopă bugetară de aproximativ 60 de miliarde de euro care este relativ similară cu ce primim acum. Dar va exista de asemenea această condiționalitate și va trebui să realizăm din nou un plan. Până acum pentru politica de coeziune sau politica agricolă comună nu trebuia să facem un plan”, a declarat Negrescu, joi, la B1 TV.

Avertisment privind blocajele din PNRR

Oficialul a vorbit și despre situația din PNRR care arată mult mai multe jaloane neîndeplinite și probleme grave de implementare, putând că acestea vor influența bugetul viitor al României.

„În cazul PNRR, deja apar greutăți din punct de vedere bugetar. Și este o realitate. Din nefericire, informațiile despre PNRR nu au fost exacte. Sunt mult mai multe jaloane care nu au fost îndeplinite. Și există probleme grave în ceea ce înseamnă implementarea unor proiecte cu finanțare din PNRR. Țara noastră depinde de aceste resurse europene pentru bugetul său. De fiecare dată când un ministru al Finanțelor construiește un buget anual a României, pornește la premisa că vom accesa fonduri europene”, a declarat Negrescu.

Contextul negocierilor pentru bugetul UE 2028–2034

La Consiliul European se negociază bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 stabilește câți bani va cheltui blocul comunitar în următorii șapte ani și către ce domenii vor fi direcționați aceștia.

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au primit mandatul de a reprezenta grupul „Prietenii Coeziunii” în aceste negocieri.

„Prietenii Coeziunii” este un grup format din 17 care încearcă să protejeze finanțarea politicii agricole comune și a politicii de coeziune.

De partea cealaltă se află tabăra statelor „frugale”, care reunește Germania, condusă de cancelarul Friedrich Merz, alături de Țările de Jos, Austria, Danemarca, Finlanda și Suedia și solicită reducerea cheltuielilor comunitare și acordarea unei importanțe mai mari investițiilor în competitivitate.